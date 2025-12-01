Patto d’Amicizia rafforza legame Bastia Umbra e Argirocastro

Pecci e Golemi siglano accordo decennale per cooperazione europea

Venerdì 28 novembre 2025 il Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha compiuto una visita istituzionale ad Argirocastro (Gjirokastër), in Albania, dove insieme al collega Flamur Golemi ha firmato il Patto d’Amicizia tra i due Comuni. L’intesa segna un passaggio di rilievo nel percorso di collaborazione già avviato, consolidando un rapporto che si proietta verso nuove prospettive di crescita condivisa.

La sottoscrizione si colloca all’interno del programma europeo CERV – Citizens, Equality, Rights and Values, che ha visto Bastia Umbra e Argirocastro lavorare fianco a fianco con altre città europee. Questo progetto ha rappresentato il primo terreno concreto di cooperazione, aprendo la strada a un modello di scambio di esperienze e di valorizzazione delle competenze amministrative.

Il sindaco Pecci ha sottolineato come il progetto CERV costituisca il primo tassello di un percorso più ampio, orientato a un futuro gemellaggio e a iniziative capaci di stimolare investimenti, turismo e nuove opportunità culturali. La firma del Patto nasce dalla convinzione che la cooperazione tra comunità locali sia un valore imprescindibile, da coltivare attraverso dialogo, partecipazione civica e iniziative concrete.

Il documento impegna i due Comuni a collaborare in diversi settori: patrimonio culturale, turismo sostenibile, educazione, scambi giovanili, sviluppo economico, tutela ambientale ed energia verde. L’accordo prevede inoltre attività congiunte in ambito sportivo, culturale e di volontariato, con la partecipazione a nuovi progetti europei.

Il Patto avrà una durata di dieci anni, con possibilità di rinnovo, e rappresenta un segnale forte di stabilità e continuità. La visita in Albania segna l’avvio di una fase nuova nelle relazioni tra Bastia Umbra e Argirocastro, fondata su valori comuni e visione europea condivisa. L’intesa apre prospettive di crescita per cittadini, giovani, imprese e associazioni, rafforzando l’identità europea delle due comunità e creando ponti di amicizia destinati a durare nel tempo.