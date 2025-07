Piazza viva con bambini e giochi: attività Pro Loco, presidente Mancinelli Degli Esposti

Caccia al tesoro e teatro tra i monumenti di Bastia

Piazza viva con bambini . La piazza centrale di Bastia, spesso definita vuota o priva di attrattive, si è trasformata ieri sera in un vero spazio collettivo, animato da bambini, famiglie e visitatori, grazie a un’iniziativa promossa in sinergia con l’Amministrazione comunale. L’evento ha visto il centro storico accendersi di entusiasmo e partecipazione, in un clima di condivisione e gioco.

La serata ha preso vita attraverso una serie di attività pensate per i più piccoli, che hanno riconfigurato la piazza in un contesto dinamico, trasformandola in campo da gioco e luogo di socializzazione. I bambini hanno dato vita a giochi tradizionali come ruba bandiera, hanno assistito a uno spettacolo teatrale pensato per loro e, in conclusione, si sono cimentati in una caccia al tesoro itinerante tra i principali luoghi simbolici del centro cittadino.

L’iniziativa ha inteso ribaltare la narrazione ricorrente che vede la piazza come uno spazio statico o non utilizzato. In assenza di giostre o strutture fisse, la semplice presenza attiva dei cittadini ha restituito senso allo spazio urbano, facendone una vera e propria agorà moderna. L’esperimento ha suscitato consenso, per la capacità di coniugare semplicità e partecipazione, dimostrando che la vitalità di un luogo non dipende dall’arredo urbano, ma da chi lo vive.

Significativa anche la presenza di famiglie in visita a Bastia: diversi bambini ospiti di strutture turistiche hanno preso parte alle attività, partecipando con entusiasmo al percorso ludico e scoprendo, attraverso il gioco, i monumenti e i luoghi identitari della città.

Il successo della serata, scrive la presidente Luisa Mancinelli Degli Esposti, rafforza l’idea che la piazza è espressione diretta della collettività. Non è il pavimento che ne determina l’uso, ma la volontà di viverla, organizzarla, renderla pulsante. L’evento ha confermato che associazioni, gruppi, enti locali e semplici cittadini possono, con spirito collaborativo, dar vita a momenti significativi per la comunità.