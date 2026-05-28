Donazione organi Bastia Umbra al via con supporto del Comune

Campagna informativa promossa all’interno della città Bastia
Il Comune di Bastia Umbra ha ufficializzato la concessione del patrocinio gratuito a favore di AIDO, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.
Un patto per il futuro della comunità locale
Tale decisione sottolinea l’importanza attribuita dall’amministrazione locale ai temi legati alla salute pubblica e alla solidarietà civile. La collaborazione si concretizza attraverso un progetto di informazione mirato a raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.
L’informazione entra negli uffici comunali
L’iniziativa prevede l’installazione di un apposito materiale informativo presso gli spazi dell’Ufficio Anagrafe. Il direttivo della sezione locale di AIDO ha provveduto alla consegna di un roll up esplicativo, pensato per attirare l’attenzione dei cittadini che si recano in Comune per le pratiche burocratiche quotidiane. L’obiettivo principale è favorire una riflessione profonda durante una procedura cruciale, ovvero quella legata al rilascio o al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica.
La scelta consapevole al momento del rinnovo
Durante l’operazione di rinnovo del documento d’identità, ogni cittadino maggiorenne ha l’opportunità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione. Attraverso il posizionamento del materiale informativo, il progetto mira a rendere questa decisione più semplice, libera e consapevole. Le dichiarazioni espresse dai cittadini vengono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti, garantendo la tracciabilità e la validità del consenso prestato in sede amministrativa.
Il riconoscimento del valore sociale dell’atto
L’amministrazione comunale di Bastia Umbra ha espresso apprezzamento verso il lavoro costante svolto dal volontariato locale. Riconoscere il valore sociale di tale attività significa promuovere una cultura del dono che oltrepassa i confini della singola scelta individuale. Il sostegno fornito dal Comune intende ribadire l’importanza di una corretta informazione scientifica e umana su un tema che riguarda l’intera collettività. L’impegno profuso da AIDO sul territorio rappresenta un presidio di civiltà, capace di stimolare la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini verso una tematica di alto impatto sociale.
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