Grande partecipazione serata di San Valentino Se’ de la Bastiola si

Grande partecipazione alla serata di San Valentino

Grande partecipazione serata – Grande affluenza alla serata di San Valentino organizzata dall’Associazione Se’ de la Bastiola si presso il prefabbricato di via San Rocco. L’evento, il primo del 2025, ha registrato un numero elevato di adesioni, tanto che le iscrizioni sono state chiuse per garantire un servizio adeguato.

La manifestazione, appuntamento fisso dell’associazione, quest’anno si è svolta all’insegna dell’amore e della solidarietà. L’elevata partecipazione ha confermato l’importanza di questo momento di aggregazione. Norberto Pizzardi, presidente dell’associazione, ha sottolineato il dispiacere per non aver potuto accogliere tutte le richieste di partecipazione per motivi organizzativi.

Durante la serata, alcune socie hanno realizzato manufatti artigianali, tra cui lavori a punto francescano e cesti in vimini, offerti per raccogliere fondi destinati ad associazioni locali impegnate nell’assistenza ai malati e a persone in difficoltà.

L’Associazione Se’ de la Bastiola si ha ribadito il proprio impegno nel sostenere iniziative benefiche, come già avvenuto nei mesi precedenti con diverse donazioni sul territorio. I fondi raccolti durante l’evento verranno destinati a una realtà locale che si occupa di assistenza sanitaria.

I cesti in vimini sono ancora disponibili e possono essere visionati sulla pagina Facebook dell’associazione. Il contributo richiesto varia tra 15 e 20 euro, a seconda della dimensione e della lavorazione. La raccolta proseguirà per circa una settimana, al termine della quale verrà comunicata la destinazione delle donazioni.

A conclusione dell’evento, il direttivo ha espresso gratitudine verso tutti i partecipanti, riconoscendo il valore dell’impegno collettivo per il sociale. Norberto Pizzardi ha evidenziato la soddisfazione per il riconoscimento dell’attività svolta dall’associazione sul territorio, con l’auspicio di poter continuare a organizzare iniziative simili in futuro.