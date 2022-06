I venerdì del gruppo protezione civile di Bastia Umbra

Presso la sede del Gruppo Comunale Protezione Civile di Bastia Umbra sono ripresi gli incontri serali del venerdì per formazione/informazione/programmazione dell’attività di protezione civile.

L’ultimo incontro, venerdì 17 giugno, è stato dedicato alla conoscenza del Piano di Protezione Civile, aggiornato a novembre 2021 e consultabile nel sito istituzionale.

Un incontro molto partecipato alla presenza del Sindaco Paola Lungarotti, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni e della Responsabile del Settore Lavori Pubblici ing. Clara Sforna. L’Amministrazione comunale nel complesso ha rinnovato i ringraziamenti verso tutto il Gruppo di Protezione Civile evidenziando lo spirito di squadra, la collaborazione reciproca, i livelli di competenze e capacità apprezzati e riconosciuti anche fuori dal territorio di pertinenza.

L’ ing. Roberto Raspa coordinatore del Gruppo ha illustrato gli aspetti più salienti del Piano di Protezione Civile del comune , soffermandosi in particolare sulle attività di informazione e formazione da proporre dopo la pausa estiva.

In fondo alla sala dove si è svolto l’incontro spicca il San Michele d’Oro, l’onorificenza conferita al Gruppo nel 2021 per l’impegno, la cura, la sensibilità e la costante presenza durante la pandemia sostenendo la cittadinanza con dedizione e professionalità. Ora la Protezione Civile riprenderà le sue attività ordinarie, con la speranza da parte di tutti noi di non rivivere i momenti bui e dolorosi dell’emergenza sanitaria. L’impegno della Protezione Civile e di tutte le altre Associazioni coinvolte in prima linea non è stato solo quello di fronteggiare l’emergenza sanitaria, hanno sostenuto la comunità e le singole persone in tutte le richieste sociali emerse.

La prima attività in ordine di tempo il 25 giugno al PaliOpen 2022, il festival ideato in onore del Palio di San Michele, con uno stand informativo.

Una nota di grande speranza: il gruppo si sta allargando con l’ingresso di giovani e funzionari del comune. Segno che lo spirito del donarsi riesce a superare anche le paure più profonde come quella della pandemia.

Per informazioni, la sede del Gruppo Comunale Protezione Civile di Bastia Umbra è aperta tutti i venerdì dalle 21.00 alle 23.00