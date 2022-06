Inconcepibile spendere 100.000 euro per sito internet “Visitbastia“

«Pd: inconcepibile spendere 100.000 euro per un sito internet! Soprattutto in questi tempi di grossa crisi sociale ed economica Spendere soldi e spenderli male è l’unica riflessione che si può fare sul progetto “Visitbastia“».

E’ quanto scrive il Partito Democratico di Bastia Umbra in una nota fatta arrivare in redazione. «Dagli atti risultano essere 100.000 euro – scrive piazza Massini -i denari investiti da questa amministrazione per la creazione e la promozione di un sito internet volto al rilancio del turismo a Bastia. 51.000 già spesi ed altri 45.000 per i prossimi 3 anni. È una scelta costosa in un tempo in cui la città versa in uno stato di abbandono totale».

Sotto accura le strade dissestate, verdi pubblici trascurati, segnaletica inesistente e pali divelti.

«È una scelta sbagliata – riferisce la nota – che non tiene conto della vera vocazione del territorio comunale ossia commercio e impresa. Per questo il partito democratico nei prossimi giorni chiederà al Sindaco Lungarotti di mostrare i risultati prodotti da questo sito e quindi ciò che giustifica questa scelta di impiegare 100.000 euro in un sito che oltretutto non tiene conto della identità principale del nostro tessuto economico».

Azione amministrativa disconnessa dal territorio

Il Pd sostiene che “resta però al di là delle risposte che verranno fornite un dato evidente ed inconfutabile: l’azione amministrativa di questa giunta è completamente disconnessa dal territorio e dalle priorità che sentono i cittadini. Chissà, probabilmente al turista interesserà passeggiare tra i cantieri eternamente incompleti di Bastia (come la scuola di xxv Aprile) i giardinetti con le erbe più alte dei bambini, le strade sfasciare e chi più ne ha più ne metta. Faranno molte foto e parleranno di questa città. Come ne parleranno però?”