Mensa scolastica, oltre 225mila pasti serviti

A Bastia Umbra, qualità ed efficienza

Durante l’anno educativo e scolastico appena concluso, il Comune di Bastia Umbra, in collaborazione con la ditta CAMST, ha garantito un servizio mensa scolastica efficiente, nutrizionalmente equilibrato e attento alla qualità. Un impegno concreto verso il benessere dei più piccoli, che ha permesso la somministrazione di oltre 225.000 pasti e merende nei nidi, scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale.

Secondo i dati raccolti, la Scuola dell’Infanzia è il segmento che ha usufruito maggiormente del servizio, con oltre la metà dei pasti totali, seguita dalle scuole primarie e dai nidi d’infanzia. Un dato che evidenzia l’attenzione verso la fascia 0-6 anni, fondamentale per lo sviluppo fisico e cognitivo dei bambini. Accanto ai pasti principali, sono state distribuite oltre 19.000 merende sane e bilanciate, pensate per accompagnare la giornata scolastica in modo equilibrato. Il servizio ha inoltre incluso anche i pasti per il personale scolastico, sia docente che ATA, in una visione di benessere scolastico integrato, che considera l’importanza di una corretta alimentazione per tutti coloro che vivono quotidianamente la scuola.

Particolare cura è stata dedicata anche ai momenti formativi extra-aula: sono stati infatti preparati oltre 2.000 cestini e pasti fuori sede in occasione di uscite didattiche e gite scolastiche. Un segnale concreto di attenzione alla continuità educativa, che non si interrompe nemmeno durante le attività all’esterno della scuola. Il Comune è già al lavoro per garantire, anche nel prossimo anno scolastico, un servizio mensa che continui a rappresentare un punto di forza dell’offerta educativa.

Come sottolineano gli amministratori locali, “la qualità della scuola si misura anche a tavola”, ribadendo che un pasto sano, buono e ben organizzato è parte integrante del percorso educativo.