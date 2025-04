Pasquetta in piazza a Bastia con taranta e merendella

Lunedì 21 aprile festa condivisa con Musica a Sud

Pasquetta in piazza a Bastia – A Bastia Umbra, lunedì 21 aprile 2025, torna la tradizionale merendella di Pasquetta con un concerto dal vivo in Piazza Mazzini, che vedrà protagonista il gruppo Musica a Sud. L’iniziativa prenderà il via a partire dalle ore 16:00, con un invito rivolto alla cittadinanza a partecipare portando cibo e bevande da condividere.

L’organizzazione ha predisposto la sistemazione dell’area con tavoli e panche, per consentire a gruppi di amici, famiglie e cittadini di riunirsi e trascorrere insieme il pomeriggio festivo all’insegna della musica popolare e della convivialità. L’appuntamento rappresenta un rito collettivo per la comunità bastiola, che da anni partecipa numerosa alla festa di Pasquetta, nel cuore del centro storico.

A salire sul palco sarà il quartetto Musica a Sud, formazione conosciuta per le sue esibizioni energiche e coinvolgenti, che propone repertori ispirati alla tradizione musicale del Meridione italiano, con particolare attenzione a pizzica e taranta. Il gruppo è composto da Mariangela Berazzi (voce, castagnette, tamburi), Sandro Paradisi (fisarmonica), Gabriele Tardiolo (chitarra, voce) e Roberto Forlini (batteria).

Il programma della giornata è incentrato sullo spirito della condivisione: la “merendella” è infatti un momento partecipativo in cui ciascuno contribuisce portando qualcosa da mangiare o bere, in un clima informale e amichevole. La manifestazione è pensata per valorizzare il tempo libero in forma comunitaria e rilanciare l’utilizzo degli spazi pubblici come luoghi di socialità.

La scelta musicale per questa edizione si concentra sulla tradizione del sud Italia, con suoni vivaci e balli tipici che fanno della pizzica un’esperienza collettiva capace di unire generazioni diverse. Il repertorio di Musica a Sud spazia tra brani strumentali e canzoni vocali, ricreando l’atmosfera delle antiche feste popolari del Salento.

L’iniziativa si svolge in Piazza Mazzini, spazio centrale e simbolico della vita cittadina di Bastia Umbra, e rientra tra gli appuntamenti ricorrenti del calendario festivo primaverile. In caso di maltempo, il concerto si terrà all’interno dell’Auditorium Sant’Angelo, garantendo così lo svolgimento della parte musicale anche in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Il ritorno della merendella rappresenta un momento atteso da cittadini e visitatori, dopo il successo delle passate edizioni, e conferma la vocazione della città a proporre eventi di aggregazione e intrattenimento legati alla cultura popolare. La partecipazione è libera e aperta a tutti, senza necessità di prenotazione.

L’edizione 2025 dell’appuntamento pasquale è anche un’occasione per dare spazio a gruppi musicali che, pur restando legati alla tradizione, reinterpretano in chiave contemporanea i ritmi ancestrali del Sud. Il gruppo Musica a Sud si distingue per l’uso di strumenti tipici e per l’energia delle proprie performance, capaci di trasformare le piazze in piste da ballo.

Il format dell’evento è ormai consolidato: ognuno può portare da casa alimenti e bevande da consumare insieme agli altri partecipanti, sfruttando i tavoli forniti dall’organizzazione. Questo modello di partecipazione orizzontale punta a ricostruire legami sociali semplici ma significativi, in un clima di festività informale.

Il concerto in piazza sarà il momento clou della giornata, con inizio previsto dopo le 16:00, e proseguirà fino al tardo pomeriggio. L’area sarà allestita in modo da garantire sicurezza e accessibilità, con particolare attenzione al comfort di famiglie e bambini.

La manifestazione si inserisce nel più ampio contesto delle celebrazioni pasquali che, nel territorio di Bastia Umbra, comprendono eventi religiosi, culturali e musicali, contribuendo a valorizzare il patrimonio identitario locale. La scelta della musica tradizionale come colonna sonora dell’iniziativa punta a mantenere vivo il legame tra comunità e radici culturali.

Inoltre, l’appuntamento del 21 aprile è stato pensato anche per attrarre visitatori e turisti, che in occasione della Pasquetta si trovano a soggiornare nei comuni limitrofi. L’evento rappresenta una proposta alternativa alle gite fuori porta, offrendo un’occasione di svago in un contesto urbano e facilmente raggiungibile.

La logistica dell’evento prevede un’occupazione ordinata degli spazi della piazza, dove i partecipanti potranno disporre liberamente delle panche e dei tavoli per organizzare i propri gruppi. L’auspicio degli organizzatori è di replicare il clima festoso delle passate edizioni, con la partecipazione spontanea di famiglie, giovani e anziani.

Con l’evento del Lunedì dell’Angelo, Bastia Umbra rinnova dunque il suo impegno a favore di una cultura partecipativa e accessibile, valorizzando l’incontro tra tradizione musicale e forme di convivialità aperte.