Progetto Bastia, riqualificazione piazza Mazzini, è calato il silenzio 🔴 [Video]

Progetto Bastia, riqualificazione piazza Mazzini, è calato il silenzio

Si è concluso venerdì 28 ottobre dell’anno appena trascorso, il breve percorso di condivisione pubblica del progetto di riqualificazione di Piazza Mazzini che era iniziato il 15 settembre con la presentazione organizzata dall’amministrazione al cinema Esperia. Da quella data è calato il silenzio sul tema, dopo una breve schermaglia a mezzo stampa tra maggioranza e forze di opposizione, e la partita viene unanimemente data per chiusa.

La consuetudine dell’attività politica impone all’opinione pubblica la presentazione di duelli sui temi di volta in volta affiorati, secondo un ritmo temporale a cui tutte le forze politiche partecipano in un’unanime condivisione delle regole d’ingaggio e nella sistematica spartizione dei ruoli scelti e assegnati. Tutto si brucia in una fiammata di pochi giorni e accade quindi che si trovino sullo stesso piano di approfondimento questioni cruciali che condizioneranno la vita collettiva per decenni a venire, e problemi di natura contingente e di limitata rilevanza.

È questo lo stesso schema che si è consumato per la riqualificazione di Piazza Mazzini dove nel carosello allestito tra settembre ed ottobre, si è deciso il destino per i prossimi 30-40 anni del più importante spazio pubblico cittadino.

Come “Comitato Bastia Città delle Creatività, per la qualità della rigenerazione urbana”, ci siamo volutamente sottratti a questa logica. Torniamo quindi sul tema, con queste Considerazioni fuori tempo, nel primo numero della rivista Progetto Bastia dedicato esclusivamente a Piazza Mazzini, perché siamo invece fermamente convinti che consapevolezza e analisi, unti al confronto delle idee, siano l’unico metodo di costruzione di un solido futuro collettivo.

Una sintesi dell’articolo integrale che si trova qui https://progettobastia.it/2023/01/speciale-piazza-mazzini-considerazioni-fuori-tempo/

Gli articoli più importanti del magazine saranno pubblicati su questo sito in forma ridotta nei prossimi giorni

Abbiamo raccolto in questa prima uscita, una gran mole di materiali frutto di ricerche e contributi, per offrire un quadro il più possibile esaustivo su un tema di così rilevante importanza per la città di Bastia.

Indice

Progetti e le proposte in campo

Il progetto Abacus per la riqualificazione di Piazza Mazzini a Bastia Umbra. 2022 – Il progetto definitivo approvato dalla giunta comunale – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2023/01/il-progetto-abacus/

Da Piazza Mazzini a Galleria Mazzini. La proposta del Comitato Bastia Città della Creatività – Ridare un centro, Piazza Mazzini e il suo centro. Le argomentazioni e le conclusioni per linee guida. – Paolo Ansideri – https://progettobastia.it/2023/01/ridare-un-centro/

La piazza di una volta: una piazza senza centro – Analisi e annotazioni sul progetto di riqualificazione di piazza Mazzini approvato dalla giunta – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2023/01/la-piazza-di-una-volta-una-piazza-senza-centro/

La petizione “Bastia Città della Creatività” per la qualità della rigenerazione urbana – Si può firmare anche on line – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2023/01/petizione-bastia-citta-creativita/

La storia bastiola e le piazze di paesi limitrofi

Breve storia di Bastia e la trasformazione di Piazza Mazzini dal ‘900 a oggi – Dal II° sec. a. C. fino alle demolizioni e ricostruzioni in Piazza Mazzini dal ‘900 ai giorni nostri. In un video tutte le immagini – Antonio Mencarelli – https://progettobastia.it/2023/01/breve-storia-di-bastia/

Piazze del circondario di Bastia a confronto – Un utile quadro comparativo per capire la specificità della piazza di Bastia – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2023/01/piazze-circondario/

Uno sguardo sul mondo

Otto piazze. Dall’Italia e dal Mondo – Copenaghen, BjarkeIngels Group, Superflex; Marsiglia, Norman Foster; Nicosia, Zaha Hadid; La Spezia, Daniel Buren, Gianni Vannetti; Siviglia, JurgenMeyer; San Gallo, Carlos Martinez, PipilottiRist; Los Angeles, Chris Burden; Guadalajara, Boa Mistura – Gabriele Gubbiotti e Paolo Ansideri – https://progettobastia.it/2022/12/8-piazze/

Città, arte, architettura, design – 1) Microarte Urbana, Porte di Città, Opere scultoree 2) Pareti e facciate 3) L’arte nella pavimentazione urbana. Piazze, strade, segnaletica orizzontale 4) L’acqua, il verde, le sedute – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2022/12/citta-arte-architettura-design/

La bellezza di una piazza – Trasformare la piazza di Bastia in una bellezza contemporanea – Giorgio Croce – https://progettobastia.it/2022/11/bellezza-piazza/

Le posizioni politiche

Consiglio Comunale aperto 28/10/22. Il progetto di rigenerazione di Piazza Mazzini – Il video integrale. Illustrazioni dell’assessore S. Santoni, dell’ing. M. Serafini, di P. Ansideri sulla proposta del Comitato Bastia Città della Creatività – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2022/11/consiglio-comunale-aperto-28-10-22-progetto-rigenerazione-piazza-mazzini/

La posizione del PD su Piazza Mazzini – Otto proposte ed idee – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2022/11/pd-piazza-mazzini/

Lo storico di tutti i progetti recenti

L’iter progettuale: dal Concept dell’Università di Perugia al progetto dello Studio Abacus. 2019-2022 – Le varie fasi che si sono susseguite dal 2019 e che termineranno nel 2026 – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2022/11/3238/

Progetti arch. A. Brozzetti pavimentazione p. Mazzini. 1997-98 |Piano di riqualificazione del centro storico. 2001 – Una proposta globale e strutturale di tutto il centro storico – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2022/11/progetti-brozzetti/

Progetto pavimentazione centro storico arch. G. Falcinelli. 2007 – Dalla pavimentazione di tutti i “vicoli” a un’idea forte per Piazza Mazzini – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2022/11/falcinelli/

Il concept dell’Università di Perugia per la nuova pavimentazione di P. Mazzini. 2019-2020 Il Palio al centro del progetto – Progetto Bastia – https://progettobastia.it/2022/11/concept-unipg/

I recapiti

Sito web: www.progettobastia.it

Indirizzo mail: info@progettobastia.it

Facebook: www.facebook.com/progettobastia

YouTube: www.youtube.com/@progettobastia

Instagram: www.instagram.com/progetto_bastia

Newsletter e messaggistica Whatsapp

Per essere aggiornati inviare nome, cognome e numero cellulare a info@progettobastia.it