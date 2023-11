Abita Infissi Bastia volley batte Foligno nel campionato regionale di serie C

Abita Infissi Bastia trionfa su Foligno nel

campionato regionale di serie C di pallavolo femminile

Abita Infissi Bastia volley – Nella sesta giornata del campionato regionale di serie C di pallavolo femminile, l’Abita Infissi Bastia ha dimostrato la sua forza in campo, vincendo per 3-0 contro l’Antico Pastificio Umbro Foligno. I parziali della partita sono stati 25-18, 26-24, 25-19, evidenziando la superiorità della squadra di casa.

La partita, che si preannunciava interessante vista la buona forma di entrambe le squadre, ha visto un inizio equilibrato. Tuttavia, a metà del primo set, Bastia ha preso il sopravvento e Foligno non è riuscita a tenere il passo. Nel secondo set, nonostante un vantaggio iniziale di Foligno, Bastia ha mostrato grande concentrazione ed energia, riuscendo a rimontare e a portarsi sul doppio vantaggio.

Nel terzo set, l’Abita Infissi Bastia ha continuato a dominare, portando a casa la vittoria senza difficoltà. Questo risultato ha permesso alla squadra del tecnico Cacciatore di confermarsi nei quartieri alti della classifica, dimostrando di poter competere con le squadre più accreditate del campionato.

Il prossimo impegno per l’Abita Infissi Bastia sarà una trasferta contro Deruta Invest, in programma Sabato 2 Dicembre alle 20.30 al palazzetto della città della ceramica. Questa sarà un’altra occasione per la squadra di dimostrare la sua forza e la sua determinazione.

In conclusione, la vittoria dell’Abita Infissi Bastia contro l’Antico Pastificio Umbro Foligno è un segnale positivo per la squadra e per il campionato regionale di serie C di pallavolo femminile. Con squadre competitive e partite emozionanti, il campionato promette di essere un evento da non perdere per tutti gli appassionati di pallavolo.

Abita Infissi Bastia: Mazzasette19, Pero 9, Zampini 8, Censi 5, Mussini 5, Spacci 4, Gierek 2, Nofri Onofri 1,

Rota (L) NE: Torrisi, Rellini, Coraggi (L2), Boschetti. All. Cacciatore Michele e Dionigi Alberto.

Antico Pastificio Umbro Foligno: Grimaldi 14, Stella 9, Natalini 9, Manni 4, Febbrari 4, Maiuli 3, Peparelli (L1),

Formica (L2), Tredici, Eleuteri, NE: Marani, Nencioni, Proietti, Ducci.

Abita infissi Bastia: (bs. 9, bv 4, muri 6)

Antico Pastificio Umbro Foligno: (bs. 10, bv. 8, muri 5)