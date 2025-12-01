Deruta impone il ritmo, il Bastia volley cede nella settima giornata

Serie C femminile, Umbria Volley Academy vince con autorità

Nella settima giornata del campionato regionale di Serie C femminile, il Volley Academy Bastia ha dovuto arrendersi sul campo dell’Umbria Volley Academy Deruta, che si è imposta con il punteggio di 3-1. I parziali (25-9, 25-19, 21-25, 25-8) raccontano una sfida in cui le padrone di casa hanno saputo mantenere il controllo, lasciando alle avversarie soltanto un set.

Il primo parziale ha visto Deruta dominare con un gioco ordinato e incisivo, mentre Bastia ha faticato a trovare ritmo e continuità. Nel secondo set le ospiti hanno mostrato maggiore determinazione, restando in scia fino al 13-13, ma l’allungo delle derutesi ha sancito il doppio vantaggio.

La terza frazione ha offerto maggiore equilibrio: sul punteggio di 8-8 Bastia ha trovato coraggio e ha allungato fino al 15-12. Nonostante il tentativo di rimonta delle padrone di casa, le biancocelesti hanno chiuso 21-25, accorciando le distanze e riaprendo la partita.

Il quarto set ha però riportato la gara sui binari iniziali. Deruta ha imposto nuovamente il proprio ritmo, scavando un solco irrecuperabile. Bastia ha mostrato segni di resa e la festa finale è stata tutta per il pubblico locale.

Sul piano individuale, spiccano i 12 punti di Montacci e gli 11 di Mazzasette, seguiti dagli 8 di Alessandretti e Sabatini. Mussini ha contribuito con 3 punti, mentre Fiorucci ha firmato un sigillo. Nonostante i 5 muri complessivi, Bastia non è riuscita a invertire l’inerzia della sfida.

La squadra allenata da Fiorella Di Leone dovrà ora lavorare per ritrovare compattezza e continuità, in vista delle prossime giornate di campionato. Deruta, invece, conferma la propria solidità e la capacità di sfruttare al meglio il fattore campo.