Abita Infissi fatica ma supera la School Volley Perugia

Nell’andata dei quarti di finale dei play off p del campionato di serie C femminile di pallavolo, l’ l’Abita Infissi Bastia supera in trasferta la School Volley Perugia per 2-3 con i seguenti parziali: 25-21, 13-25, 25-23, 21-25, 13-15.

In questa gara l’ Abita Infissi Bastia ha dovuto dare fondo a tutto il proprio orgoglio per avere ragione delle giovani perugine che hanno lottato sino alla fine.

E’ stato ancora una volta dimostrato che i play off sono una cosa a parte rispetto alla regular season.

Inizio equilibrato con le bastiole che dopo metà set si portano avanti di qualche punto, pronta reazione delle padrone di casa che operano il sorpasso e e vanno sull’ 1-0

Nel secondo parziale l’Abita Infissi parte subito forte e crea la differenza che si fa sempre più marcata ed è 1-1. Terzo set che viaggia sul filo dell’equilibrio con le due squadre che si alternano avanti nel punteggio ma sono le locali a spuntarla.

Al rientro in campo le due formazioni cominciano a sentire il peso della posta in palio e ne risente la qualità del gioco. Bastia nel finale del set trova il guizzo per rimandare l’esito al tie break.

Quinto set giocato punto a punto con le perugine avanti 8-7 al cambio di campo. Le biancocelesti non demordono ed in un finale emozionante vincono la partita rispettando il pronostico.

Il tempo per riordinare le idee e recuperare energie e si torna subito in campo per la gara di ritorno decisiva per il passaggio in semifinale. L’appuntamento per tutti gli appassionati è per sabato 11 Maggio alle ore 18.00 alla palestra comunale di Pierantonio.

School Volley Perugia: Belli 13, Ricci 11, Gaggia 10, Trabalza 9, Baglioni 6, Rinaldi 3, Passeri (L1) Calò 4, Chierico 4, Dorillo, NE: Baraffa, Tomassoli, Lipparoni (L2). all. Arcangeli Patrizio 2° all. Mazzoni Antonio.

Abita Infissi Bastia: Zampini 22, Mazzasette 16, Mussini 13, Pero 11, Nofri Onofri 5, Gierek 3, Rota (L), Torrisi 1, Cesaretti, NE: Spacci, Cherubini. All. Cacciatore Michele 2° all. Dionigi Alberto.

School Volley Perugia: (Bs. 11, Bv. 6, muri 7)

Abita Infissi Bastia: (Bs.14, Bv. 11, muri 8)