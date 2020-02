Asalb Pallamano Bastia Umbra riesce a pareggiare con La Spezia

L’Asalb Pallamano Bastia Umbra riesce a pareggiare a quattro secondi dalla fine l’impegnativo incontro giocato a La Spezia sabato 8 febbraio alle 19,30. Come oramai di consueto la squadra bastiola scende in campo ampiamente rimaneggiata a causa dei tanti infortuni e con quattro under 17 in panchina. Per buona parte della prima frazione La Spezia si porta avanti nonostante l’ottima prestazione del portiere umbro, è la difesa che non riesce a chiudere e permette agli avversari di tirare dai sei metri.

Al 17° minuto il risultato è di 10-4 per i padroni di casa ed il coach del Bastia è costretto a chiedere il primo time-out. La pausa permette di registrare la difesa biancorossa e gli effetti consentono di chiudere il primo tempo 11-13. Nel secondo tempo gli umbri entrano in campo con tutt’altro atteggiamento, mettendo cuore e forza in ogni situazione di gioco.

Tutti i giocatori bastioli danno il meglio e grazie anche alla superlativa prestazione del portiere Dionigi, del centrale Malizia (100% nel tiro dai sette e insuperabile in difesa) e del rientrante Rossi (giocatore importantissimo per questa squadra), l’Asalb si porta avanti 21-19 al 49° minuto. Nel clima caldissimo degli ultimi dieci minuti, infuocato anche da un’insufficiente direzione arbitrale, La Spezia riesce a tornare avanti 24-23 a meno di un minuto dal termine.

I bastioli tentano in tutti i modi di segnare la rete del pareggio che arriva a quattro secondi dalla fine con un missile terra-aria di Giacomo Ripi che si infila nell’angolo alla sinistra del portiere. La paratissima del portiere umbro sull’attacco disperato dei liguri all’ultimo secondo chiude l’incontro 24-24.

Il commento del portiere Dionigi: ”La lunga trasferta ha sicuramente influito nel giocare la prima parte, nel secondo tempo abbiamo tirato fuori gli attributi e solo per qualche nostro errore non siamo riusciti a riportare la vittoria. Sono comunque molto contento della nostra prestazione”. Asalb Bastia Umbra: 88 Buccini (3), 8 Cancellotti, 30 Dionigi, 99 Giorgi N. (1), 26 Malizia (6), 1 Ridolfi, 21 Ripi F. (4), 27 Ripi G. (7), 9 Rosi (1), 22 Rossi (2), 19 Serafino, 14 Bianchini, 2 Giorgi M., 12 Segatori, All. Contini.

Giorgio Antonelli