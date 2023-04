Agrotyre Virtus Bastia: intervista a Francesco Calisti in vista dell’inizio dei play off per il sogno serie C

Siamo nel pieno della settimana di lavoro per la Prima squadra della Virtus Bastia , che nel week-end ( Sabato al PalaPippi di Marsciano ore 18:00) vedrà i ragazzi di coach Francesco Calisti giocarsi le proprie chances nei play-off che decreteranno la promossa nella prossima Serie C. E proprio al Presidente-coach dei bastioli che oggi faremo alcune domande per capire a che punto è la preparazione della squadra.

COSA SI ASPETTA COACH CALISTI E LA VIRTUS BASTIA DA QUESTI PLAY-OFF?

Squadra e Società si aspettano di fare una serie play-off con la consapevolezza del percorso fatto.

Ai play-off, come si sa, si rimischiano le carte, e la condizione mentale delle squadre farà la differenza. Noi dalla squadra ci aspettiamo che continui a giocare come ha fatto nella parte finale di stagione, con spensieratezza in attacco e difesa collettiva. Abbiamo raggiunto un equilibrio in cui ognuno dei ragazzi ha accettato con intelligenza il proprio ruolo, fondamentale in egual misura per il successo della squadra e di questo siamo molto contenti. Davanti avremo Marsciano, una squadra ben costruita ad inizio anno e rinforzata con Alessandri che non ha bisogno di presentazioni; e un campo caldo , vista la passione della città per il basket. Noi siamo comunque molto fiduciosi e consapevoli dei nostri punti deboli e di forza, e andremo al PalaPippi per giocarcela fino in fondo.

COME GIUDICA QUESTO SALTO DI QUALITA’ DELLA SQUADRA CHE, DOPO UN CAMPIONATO ALTALENANTE, IN QUESTA PARTE FINALE HA OTTENUTO UNA SERIE DI SUCCESSI MOLTO IMPORTANTI , CHE GLI HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE I PLAY-OFF?

Nella seconda parte del campionato ,abbiamo dovuto sostituire un paio di ragazzi che hanno fatto un passo indietro per motivi lavorativi, altri hanno avuto dei problemi fisici e di conseguenza avavemo un roster ridotto all’osso.

Per questo motivi abbiamo fatto due innesti che ci hanno portato qualità e centimetri. Sto parlando del play Cardenas e del pivot Boccacci.

Cardenas è già all’interno del nostro staff perché allena i ragazzi del nostro settore giovanile e gli abbiamo chiesto di darci una mano anche come giocatore. Per quanto riguarda Boccacci , lui aveva voglia di rimettersi in gioco e noi siamo stati felici di accoglierlo nella squadra.

Ora come dicevo , abbiamo raggiunto un equilibrio ed una qualità di gioco che ci ha permesso di fare risultati importanti , e siamo molto fiduciosi per questi play-off.

LA SERIE C E’ UN SOGNO O PUO’ ESSERE QUALCOSA DI PIU? QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DELLA SQUADRA?

Per come siamo partiti la serie C era un miraggio.

Purtroppo il nostro è stato un campionato vissuto da esuli, in quanto alla vigilia del Campionato non ci è stata data l’omologazione per il Giontella. Quindi abbiamo praticamente giocato tutte le gare in trasferta, con tutte le difficoltà del caso.

Capite che da neopromossa, con ragazzi all’esordio e con squadre sulla carta molto più forti di noi, non è stato per nulla semplice affrontare la stagione.

Ora non abbiamo nulla da perdere. L’obiettivo di salvarci senza passare dai play-out l’abbiamo raggiunto. Ai play-off penso che avremo le nostre fiches da giocare.

Come squadra e come staff, abbiamo ben chiari i nostri punti di forza, che cercheremo di esaltare, chiedendo a tutti i giocatori di mettere al servizio del gruppo le loro qualità individuali, in attacco ma soprattutto in difesa.

UN ULTIMO APPELLO A SQUADRA E TIFOSI?

Alla squadra chiedo di stare tranquilla e giocare , insieme, la nostra pallacanestro.

Ai nostri tifosi, che ci hanno seguito a singhiozzo per i motivi che dicevo prima( aver giocato sempre lontano da Bastia), chiedo un piccolo sforzo in queste ultime partite. Venite a seguire la squadra , che vi divertirete…