La Virtus Bastia risorge ed espugna il campo della Nestor Marsciano

Una grande Virtus Bastia tutto cuore va ad espugnare Marsciano col punteggio di 67-72 , al termine di una gara al cardiopalma, in cui questa volta i bastioli hanno avuto la lucidità nei possessi finali necessaria per ottenere due punti importantissimi.

A dire la verità, anche nella scorsa settimana, in casa della Virtus Terni, i biancorossi avevano disputato una buona gara, nonostante il punteggio finale largo. Ormai una costante le defezioni per coach Calisti( fuori Calzoni, Canfora, Tosti e Saioni, con Burini al rientro dopo due settimane di influenza), che però hanno cimentato il gruppo, tirando fuori in ogni giocatore il contributo utile alla causa.

Vedendo i tabellini , Burini e Tomassini ( alla miglior partita stagionale) sono stati i migliori realizzatori, ma anche la precisione chirurgica di Bonacci al tiro e Balani dalla lunetta a fine gara sono stati decisivi, così come la presenza difensiva sotto canestro di Fondacci e un ritrovato Cagliesi, e la grande abnegazione difensiva di Mazzotti, Capezzali e Falsinotti, autentici mastini sugli esterni avversari.

La gara è scorsa via sempre in equilibrio, con le squadre ad alternarsi nella conduzione del match, pur sempre con scarti esigui.

A metà dell’ultimo periodo Marsciano si portava a +7 (62-55).

Un timeout degli ospiti ferma il gioco per schiarire le idee sul da farsi in attacco. Dal timeout esce una squadra motivata a non mollare, e il parziale di 5 a 17 ne è la testimonianza.

Vince Bastia di fronte ad un grande pubblico locale, una vittoria che interrompe la striscia negativa, dando una grande iniezione di fiducia ai ragazzi del duo Calisti-Barili

TABELLINI (15-16,17-15,16-15,19-26)

MARSCIANO: Vincenti 15, Bartolini, Valigi, Bussottoli, Cornacchini 7, Battistoni 3, Trequattrini 9, Antonielli, Pandimiglio 9, Marinelli 10, Visigalli 14, Capitolini. All Mancini

BASTIA: Burini 23, Bonacci 10, Falsinotti, Tomassini 17, Mazzotti 4, Parisi ne, Balani 12, Fondacci 4, Cagliesi 2, Capezzali, Tosti ne. All Calisti