Consiglio Comunale a Bastia il 4 settembre alle 20:30

Seduta pubblica in Sala Consiglio, anche in diretta online
Il Comune di Bastia Umbra informa i cittadini che giovedì 4 settembre 2025, alle ore 20:30, si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale, convocata presso la Sala del Consiglio Comunale nella sede municipale. La seduta sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune di Bastia Umbra, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione della cittadinanza.
L’ordine del giorno è articolato su diversi punti di rilievo per la comunità, sia dal punto di vista amministrativo che sociale.
Comunicazioni del Sindaco, seguite da una serie di importanti deliberazioni:
-
Approvazione della variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027, nell’ambito del Documento Unico di Programmazione (DUP).
-
Modifiche al Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi, sempre legate al DUP 2025-2027.
-
Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 tramite applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione.
-
Sostituzione del rappresentante del Consiglio Comunale all’interno dell’Assemblea dell’Ente Palio di San Michele, manifestazione storica e culturale di rilievo cittadino.
Tra i punti più significativi della serata vi è l’esame e la votazione di un Ordine del Giorno proposto dai Consiglieri dei gruppi di Maggioranza, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. La proposta mira a riconoscere il valore dell’impegno internazionale della giurista.
Seguono poi una serie di mozioni presentate dal gruppo consiliare “Civica per Bastia”, rappresentato dai consiglieri Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa:
-
Mozione per interventi urgenti di ripristino della sicurezza e percorribilità in Via Piscina Eden Rock.
-
Mozione per la risoluzione di criticità idrauliche e manutentive in Via Bastiola 35.
-
Mozione per l’installazione di giochi per bambini nei giardini “Giannino Ricci” di Via Todi, nel quartiere Borgo I Maggio.
Infine, verrà discussa un’interpellanza sempre a firma dei consiglieri Degli Esposti e Raspa, riguardante la situazione della pubblica illuminazione in alcune vie di Bastia Umbra, con richieste di chiarimenti sull’efficienza del servizio e sui piani futuri di intervento.
Il Comune invita i cittadini a partecipare numerosi, sia in presenza che in streaming, per seguire da vicino le decisioni che influenzano la vita quotidiana e il futuro della città.
Diretta streaming sul canale YouTube del Comune:
https://www.youtube.com/@comunedibastiaumbra1858
