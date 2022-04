Bastia calcio, a Terni contro la Thyruss, finisce 2-2

Castelletti toglie le castagne dal fuoco per il Bastia contro la Thyruss in trasferta dopo un gara di cronaca e di agonismo. 2-2 il finale dove non sono mancate emozioni e giocate di prima intenzione. Un altro punto per il Bastia, dunque, che mette entusiasmo tra i ragazzi dj di mister Silveri, che da quando ha preso la squadra ha dato una impronta tecnico tattica positiva. Anche la gara anti Thyruss ha fornito spunto di tal fatta tra manovre lineari e impronta tattica assimilata. Dita e Federici gli autori dei goal della Thyruss a conferma dell’attuale momento di campionato. In classifica Il Bastia agguanta 34 punti come l’Olimpia Thyruss in un torneo dove sono vietate distrazioni. /di Lorenzo Capezzali