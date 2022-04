I campioni della Colomba Antonietti vincono 12° Festival Dantesco

Alta Fantasia, nato nel 2010 per promuovere il rapporto fra Arti performative e opera dantesca.La classe, coordinata dalla professoressa Claudia Tortoioli, ha concorso con il video da lei ideato e curato, “Il tormento del carceriere”.

a classe 2A della Scuola Secondaria di Primo Grado Colomba Antonietti ha vinto il premio del miglior soggetto originale al 12° Festival Dantesco,concorso internazionale. I Complimenti del Sindaco Paola Lungarotti eComunale alla classe 2A della Scuola Secondaria di Primo Grado Colomba Antonietti di Bastia Umbra per aver vinto il premio del miglior soggetto originale alla dodicesima edizione del concorso internazionale per giovani interpreti danteschi,

La giuria ha apprezzato l’originalità nell’essere riusciti a dar voce al carceriere del conte Ugolino, figura che nella Divina Commedia viene solo immaginata e mai nominata. Durante una lezione sul nono girone, alcuni alunni si chiedono come si sarà sentito il carceriere dopo aver chiuso per sempre la torre della Muda, ed egli improvvisamente si materializza in classe, in abiti medievali, e rivela loro di aver vissuto per tutta la vita con il rimorso di non essersi opposto alla decisione dell’arcivescovo Ruggieri.

Il progetto è stato realizzato interamente dagli alunni che hanno lavorato con grande entusiasmo al video, compreso anche nella rosa dei finalisti per il premio speciale sull’articolo 27 della Costituzione italiana riassunto dalla frase :Inferno e carcere: vendetta o rieducazione?Il Festival quest’anno si è tenuto interamente on line con dirette su Instagram e you tube e ha visto coinvolte le classi di ogni ordine di scuola.