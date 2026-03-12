Bastia calcio: tre punti fondamentali per blindare la salvezza

Impegno e cattiveria agonistica per uscire dalla zona play-out. Martinelli studia contromosse

Bastia calcio – La pausa forzata del campionato arriva nel momento più delicato per i colori biancorossi. La sconfitta patita domenica scorsa ha risucchiato la squadra nelle sabbie mobili della classifica, rendendo il rush finale una traversata dentro e fuori dai play-out. Sette le tappe che separano la formazione umbra dall’obiettivo dichiarato: raggiungere la salvezza diretta senza passare attraverso gli spareggi di fine stagione. L’imperativo categorico, scandito nello spogliatoio, è ripartire con il massimo dell’impegno e quella cattiveria agonistica che finora, a tratti, è mancata.

Il calendario disegna un percorso netto e senza vie di fuga. Tre le trasferte da affrontare lontano dal “Carlo Degli Esposti”, con destinazioni calde come Santa Sabina, Santa Maria degli Angeli per il confronto con l’Angelana e Terni. Parallelamente, altrettante gare tra le mura amiche di Bastia Umbra rappresenteranno l’occasione per trasformare il fattore campo in un fortino dal quale far uscire punti pesantissimi.

La sosta per ricaricare il motore

La sospensione del torneo nei weekend del 29 marzo e del 5 aprile, quest’ultimo coincidente con la domenica di Pasqua, si trasforma in un’opportunità da sfruttare con intelligenza. Mister Martinelli incrocia le dita sperando di rivedere in gruppo gli elementi che hanno popolato l’infermeria nelle ultime settimane. L’attenzione maggiore è concentrata sulle condizioni di Hysenaj, attaccante fuori dai giochi da un periodo fin troppo prolungato a causa di una frattura al piede che ne ha limitato il contributo nella fase clou della stagione. Il suo eventuale recupero rappresenterebbe un innesto di valore inestimabile proprio nel momento del bisogno.

La ripartenza è fissata per il 12 aprile, giornata in cui lo Spoleto farà visita al “Degli Esposti”. Da lì in poi sarà un’autentica girandola di fuoco. Due derby consecutivi attendono i biancorossi, capaci di infiammare il tifo e di spostare equilibri psicologici oltre che tecnici. Trasferta sul campo dell’Angelana e ritorno in casa contro la Narnese, con il pubblico chiamato a spingere in una bolgia che può fare la differenza.

L’ultimo miglio verso Terni

Il rush conclusivo porterà la firma dell’ultima giornata in programma il 3 maggio. Destinazione Terni, con l’Olympia Thyrus Santissimo Salvatore a fare da contendente in quella che potrebbe rivelarsi una sfida dai connotati decisivi per entrambe le formazioni. Prima di arrivare a quel crocevia, però, l’appuntamento più immediato bussa già alla porta.

Domenica 15 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 15, il “Carlo Degli Esposti” ospiterà la Nuova Alba. Una delle rivelazioni del campionato, capace di mettere in difficoltà chiunque con il proprio gioco vivace e sbarazzino. Per i padroni di casa si tratta di un crocevia dal quale non si può uscire sconfitti. Vietato sbagliare, il concetto è scolpito nella testa di giocatori e staff tecnico. L’obiettivo si chiama salvezza diretta, e la strada per raggiungerla comincia domenica, con la consapevolezza che non ci saranno più alibi né margini di errore.