Il Bastia torna alla vittoria al Degli Esposti

I biancorossi momentaneamente fuori dalla zona Play -out
Una vittoria che vale oro. Il Bastia conquista tre punti pesantissimi, fondamentali per agganciare il treno salvezza, superando una Nuova Alba che, come ammesso dallo stesso tecnico ospite Caporali, non è riuscita ad esprimersi sui propri standard abituali. La partita, condizionata dall’assenza in entrambi gli schieramenti di un punto di riferimento offensivo puro, si è rivelata per lungo tempo una sfida tattica e compassata. Per la prima ora di gioco, le difese hanno avuto vita facile nel neutralizzare attacchi privi di mordente.
La svolta arriva al 58’: un perfetto filtrante di Zanchi pesca Passaquieti, atterrato in area da Ricci. L’arbitro Uccelli di Perugia non ha dubbi e assegna il rigore: dal dischetto Tondini non sbaglia. La gara, fin lì soporifera, si accende improvvisamente: la Nuova Alba reagisce subito e al 65’ trova il pareggio con un preciso rasoterra dal limite siglato da Dolcini.
Nel finale, la Nuova Alba prova a riacciuffare il pari con Drolé, ma è il Bastia a sfiorare il tris con Minuti, fermato solo da un grande intervento di Di Loreto. La giornata no degli ospiti è completata dall’espulsione di Ricci nei minuti di recupero, che costa ai biancoverdi anche il posto in zona playoff, ora occupato dal Terni Fc.
Domenica ultima partita prima della pausa, si va a Santa Sabina.
BASTIA: Rossi; Cozzali, Tondini, Bokoko, Zanchi; Giabbecucci; Bagnolo (43’s t Dedja), Ndiaye (17’ st Balducci), Minuti, Trottini; Passaquieti (29’ st Boldrini). (A disp. Farinelli; Battistelli, Bigarelli, Bodnar, Dike, Rossi L. ). All. Martinelli
NUOVA ALBA: Di Loreto; Baruffa (12’ st Condac), Minelli, Ricci, Silvestri (37’st Carlani); Sisani, Dolcini, Panichella (37’ st Piorico); Tempesta(49’ st Moscioni), Faraghini, Bettiol (9’ st Drolé). (A disp. De Vincenzi, Miccioni, Valigi, Giordano). All. R. Caporali
Arbitro: Uccelli di Perugia (assistenti Ricci e Liberti)
Reti: 13’ st (rig.) Tondini (BA), 20’ st Dolcini (NA), 23’ st Giabbecucci (BA).
Note: Espulso Ricci (NA) al 50’st per doppia ammonizione.
Ammoniti Tondini (BA), Battistelli (BA, dalla panchina).
Commenta per primo