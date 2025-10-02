Bastia diventa capitale del pugilato nel primo weekend

Piazza centrale pronta ad accogliere incontri e passione

La città si prepara a vivere un intenso fine settimana di pugilato, con un evento che sabato 4 settembre trasformerà la piazza centrale in un palcoscenico dedicato alla noble art. Sul ring saliranno più di venti atleti, impegnati in numerosi match che promettono spettacolo e competizione di alto livello.

L’iniziativa, sostenuta e patrocinata dall’amministrazione comunale, rappresenta una tappa di rilievo per la promozione dello sport sul territorio. Bastia Umbra si conferma luogo capace di coniugare tradizione cittadina e passione sportiva, aprendo le porte ad atleti e società provenienti non solo dall’Umbria, ma anche dalle vicine Marche e dal Lazio.

Il presidente del Comitato umbro della Federazione Pugilistica Italiana, Simone Duchi, ha rimarcato la soddisfazione per il percorso intrapreso, evidenziando la volontà di riportare il pugilato al centro della scena regionale. La collaborazione con il CONI Umbria rafforza questo processo, stimolando la crescita di giovani talenti e consolidando l’immagine della boxe come sport di impegno, disciplina e spettacolo.

Il ring in piazza diventerà simbolo di partecipazione e comunità, offrendo a cittadini, famiglie e appassionati un’occasione unica per vivere da vicino l’energia degli incontri. La scelta di Bastia come cornice principale non è casuale: la città dimostra di credere nello sport come veicolo di coesione sociale e strumento di valorizzazione del territorio.

La due giorni di pugilato offrirà alla popolazione locale un’esperienza capace di unire competizione, emozione e condivisione, confermando Bastia Umbra come punto di riferimento emergente per il movimento pugilistico interregionale.