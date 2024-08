Circolo Santa Lucia: nuovo futuro per la comunità bastiola

Il Circolo di Santa Lucia è stato per anni un punto di riferimento educativo e sociale per molte generazioni di bastioli. Qui, i nostri padri hanno appreso le nobili arti della pesca e del nuoto, e numerose attività sono state organizzate per anziani e giovani pallavolisti.

L’amministrazione guidata da Pecci ha recentemente preso a cuore la problematica dell’abbandono di questo spazio, cercando di risolvere la situazione affidando la gestione del circolo al movimento scoutistico bastiolo, che da anni affronta difficoltà legate alla mancanza di spazi adeguati.

Se questa proposta verrà attuata, avrà un impatto positivo sul tessuto sociale di Bastia. Tuttavia, è importante che il Circolo di Santa Lucia non venga utilizzato esclusivamente dagli scout, ma che possa essere uno spazio condiviso anche da altre associazioni culturali che non hanno una sede, dagli anziani del territorio che cercano un luogo di aggregazione e dai più piccoli che necessitano di aiuto compiti.

La condivisione rappresenta un principio fondamentale per una comunità che vuole aggregare e abbracciare le diverse realtà socio-culturali del territorio. La gestione del Circolo di Santa Lucia da parte degli scout potrebbe essere un primo passo verso una maggiore inclusione e partecipazione di tutte le fasce della popolazione.

Il Circolo di Santa Lucia ha una lunga storia di servizio alla comunità. Per anni, è stato un luogo dove giovani e anziani potevano incontrarsi, imparare e crescere insieme. Le attività organizzate all’interno del circolo hanno contribuito a creare un senso di appartenenza e di comunità tra i bastioli.

L’amministrazione Pecci ha riconosciuto l’importanza di questo spazio e ha deciso di intervenire per risolvere la situazione di abbandono in cui versava da anni. La proposta di affidare la gestione del circolo agli scout bastioli è un segnale positivo di attenzione verso le esigenze della comunità.

Gli scout, da parte loro, hanno sempre avuto un ruolo attivo nella vita sociale di Bastia. La mancanza di spazi adeguati ha rappresentato un ostacolo per le loro attività, ma la gestione del Circolo di Santa Lucia potrebbe offrire loro nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Tuttavia, è fondamentale che il Circolo di Santa Lucia rimanga uno spazio aperto e inclusivo, dove tutte le associazioni culturali, gli anziani e i giovani possano trovare un luogo di incontro e di condivisione. La gestione condivisa del circolo potrebbe rappresentare un modello di collaborazione e di integrazione per tutta la comunità bastiola.

In conclusione, la proposta dell’amministrazione Pecci di affidare la gestione del Circolo di Santa Lucia agli scout bastioli è un passo importante verso la valorizzazione di uno spazio storico e significativo per la comunità di Bastia. La condivisione e l’inclusione devono rimanere principi fondamentali per garantire che il circolo continui a essere un punto di riferimento per tutte le generazioni di bastioli.

da Emanuele Mocci