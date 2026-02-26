Stadio di Costano: nuova luce LED illumina lo sport locale

Conclusi i lavori all’impianto sportivo comunale di Costano

BASTIA UMBRA, 26-02-2026 – Il celebre “Vecchio” Stadio di Costano cambia volto e si proietta verso una gestione energetica sostenibile, chiudendo un capitolo di criticità tecniche che durava da tempo. In data 25 febbraio 2026, si sono ufficialmente conclusi gli interventi di ammodernamento dell’impianto di illuminazione a servizio del rettangolo di gioco. L’operazione, resasi necessaria a causa dell’obsolescenza delle precedenti lampade alogene ormai fuori produzione, ha permesso di ripristinare la piena funzionalità di una struttura che versava in condizioni precarie. Prima dell’intervento, infatti, lo stadio poteva contare su appena un terzo dei punti luce operativi, rendendo difficoltose le sessioni di allenamento e le gare serali.

Il fulcro del progetto ha riguardato la sostituzione integrale del vecchio sistema con l’installazione di 12 proiettori a LED di ultima generazione, ciascuno con una potenza di 1000 watt. Questa scelta tecnologica non assicura soltanto una luminosità superiore e una visibilità ottimale per atleti e spettatori, ma garantisce un abbattimento drastico dei consumi elettrici. Il passaggio al LED permette infatti di ridurre significativamente le spese di manutenzione ordinaria, poiché i nuovi corpi illuminanti vantano una longevità di gran lunga superiore ai sistemi tradizionali. L’intervento sposa le necessità agonistiche con gli obiettivi di transizione ecologica del territorio, riducendo l’impronta ambientale della struttura senza sacrificare le prestazioni.

Il Sindaco Erigo Pecci ha sottolineato come la riqualificazione dello Stadio di Costano non sia un episodio isolato, ma parte di una linea politica deliberata volta a dare dignità a ogni quartiere e frazione del comune di Bastia Umbra. “Investire nelle strutture dei nostri territori periferici è una scelta di equità”, ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando come la sicurezza e l’efficienza degli spazi dedicati ai giovani e agli sportivi siano priorità assolute per la giunta. Grazie a questo investimento, il Costano Calcio potrà finalmente disporre di un ambiente di gioco rinnovato e sicuro, alleviando al contempo il peso economico delle bollette energetiche che gravava sulle casse della società.

Il successo del cantiere è stato reso possibile anche grazie alla proficua collaborazione tra l’Ente pubblico e le realtà sportive locali, in particolare il Costano e il Bastia Calcio. L’Amministrazione ha espresso un sentito ringraziamento a queste associazioni per il contributo attivo e la costante cura dedicata all’impianto, definendolo un presidio sociale e identitario fondamentale per la comunità. L’opera si inserisce in un più vasto piano di valorizzazione dell’impiantistica sportiva comunale, volto a dotare il territorio di infrastrutture moderne, inclusive e competitive, capaci di sostenere la crescita degli atleti e favorire l’aggregazione sana della cittadinanza.

Con il completamento dell’illuminazione, lo stadio torna a essere pienamente fruibile in ogni fascia oraria, garantendo continuità alle attività della scuola calcio e delle prime squadre. L’intervento dimostra come la corretta manutenzione del patrimonio pubblico possa generare risparmi a lungo termine e migliorare la qualità della vita locale.