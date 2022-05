Calcio, Spavaldo Bastia contro i biturgensi toscani 3-0

Di Lorenzo Capezzali

Spavaldo Bastia contro i biturgensi toscani quello visto al comunale, dove il 3-0 per i locali ci sta tutto. Gioco a tutti campo e occasioni da goal il timbro degli uomini di Silveri coach, che la sua parte è completa. Il Bastia vuole assolutamente portarsi fuori dalla zona calda dei play out e tra una domenica e l’altra non fa mancare il proprio impegno agonistico. Oggi l’avversario non era proprio proibitivo tecnicamente al di là di un sano. Ne venivano le tre reti del Bastia a firma di Mennini, Nardi e Stirati a conclusioni di manovre coese e penetranti dai sedici metri. Il presidente Mammoli come l’ intera società e tifosi prendono il momento con molta appartenenza emotiva e di colore. Bastia, dunque, sugli scudi. È stato esposto uno striscione per SAMUELE DE PAOLI