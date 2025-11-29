Costano batte l’Atletico Gualdo Fossato con autorità

Pantaleoni e Listini firmano il successo giallorosso

Il Costano mette in scena una prestazione di grande maturità e supera con un netto 2-0 l’Atletico Gualdo Fossato, squadra che arrivava alla sfida da imbattuta per quasi due mesi e forte di sei vittorie consecutive e un pareggio. La formazione di mister Luca Maria Salemmi ha saputo interpretare la gara con lucidità e intensità, imponendo il proprio ritmo e conquistando tre punti di enorme valore contro una delle rivali più temibili del campionato.

Il match si è indirizzato già nei primi minuti: all’8’ Pantaleoni ha sbloccato il risultato con la consueta freddezza sotto porta, mentre al 18’ Damiano Listini ha raddoppiato, premiando la pressione alta e la capacità di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. Da lì in avanti, il Costano ha gestito con ordine, creando altre occasioni nella ripresa ma senza riuscire a incrementare il bottino.

La partita ha confermato, come riporta la nota di David Ricci – la solidità difensiva della squadra, capace di neutralizzare le offensive di un avversario che fino a questa giornata aveva mostrato continuità e brillantezza. L’espulsione di Hoti al 40’ della ripresa ha complicato ulteriormente i piani del Gualdo Fossato, che non è riuscito a rientrare in partita.

Risultato Finale :

Costano – Atletico Gualdo Fossato 2-0

Marcatori : 8’ p.t. Pantaleoni 18’ p.t. Listini D.

Ammonizioni: Tiny Rosati Chiocchiolini A. Ferretti Fagotti

Espulsioni: 40’ s.t. Hoti

Formazione Costano:

Ferroni Rosati Reka Amici Caterini Tarpanelli Rustici Listini D.( 39’ s.t. Vetturini) Fagotti ( Cap.) ( 25’ s.t. Listini F.) Buratti ( 41’ s.t. Tacchilei) Pantaleoni ( 30’s.t Ristić)

A disp. Mencarelli F. Cianetti Bianchi Santucci Vetturini Mencarelli M.Tacchilei Listini F.Ristić.

All. Salemmi Luca Maria

Formazione Atletico Gualdo Fossato:

Mischianti Fioriti Tiny Chiocchiolini A. Hoti Ferretti Kromah(Cap.) ( 10’ s.t. Gasparri) Favorini ( 15’ s.t. Chioccolini D.) Gaggiotti Sulejmani Bouaquil.

A disp. Schiavoni Fagioli Gresta Pantalissi Moscetti Pierri Chiocci Chioccolini D. Gasparri.

All. Belisario Favorini

Il tecnico Salemmi ha sottolineato la compattezza del gruppo e la capacità di mantenere concentrazione per tutti i novanta minuti. La vittoria, oltre a interrompere la striscia positiva degli avversari, rafforza la fiducia della squadra e consolida la posizione in classifica. Il Costano è pronto a misurarsi con le migliori e a difendere con orgoglio i propri colori.