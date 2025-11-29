Natale a Bastia, polemiche contro l’amministrazione Pecci

L’AUTOCRATICO E AUTOREFERENZIALE NATALE DEL CENTROSINISTRA E’ GIA’ BOCCIATO DAI BASTIOLI

Siamo soltanto alle porte di Dicembre e i preparativi per i festeggiamenti natalizi organizzati dall’amministrazione Pecci hanno già creato molto clamore in città. Qualcuno potrebbe giustamente dire di attendere il risultato prima di giudicare, di vedere e poi valutare, ma il timore di vivere di nuovo delle festività e degli allestimenti non all’altezza delle aspettative – per non dire brutti e inespressivi – è un nervo scoperto per i cittadini.

Ma a montare la polemica non è solo l’estetica di cosa si sta organizzando – anche qui forse influenzati dagli ormai sempiterni bidoni verniciati – ma nell’assenza di un legame con l’essenza e le caratteristiche della festività che dovrebbero celebrare e soprattutto nell’inesistente procedimento partecipativo che sta portando a tutto ciò.

L’organizzazione del Natale da parte dell’amministrazione è stata calata dall’alto: così è se vi pare, senza il benché minimo coinvolgimento con altre realtà e in primis coi commercianti, che hanno già avuto modo a più riprese di segnalare la cosa.

Ma d’altronde, da un ateo convinto come l’Assessore Ansideri, che è stato anche ironicamente appellato “il Grinch” dal Sindaco stesso, nelle sue ultime comunicazioni in consiglio comunale, cosa ci saremmo potuti attendere rispetto alla valorizzazione di una festività fondante della religione cristiana?

C’è che sta correndo ai ripari richiamando uno spirito di coesione mirato ad invitare gli esterni a visitare Bastia nel periodo natalizio, ma se lo si fa su una cosa dove deliberatamente non si è potuta avere voce in capitolo, e si ha un parere negativo, difficilmente potrà funzionare.

Altri invece provano a far paragonare questi allestimenti con quelli della precedente amministrazione, sperando di uscirne vincitori e invece dandosi una sonora zappata sui piedi: si vogliono deliberatamente celare le enormi difficoltà vissute, dalla pandemia, alle ripercussioni negative di inizio conflitto russo-ucraina e la crisi energetica, che inevitabilmente influirono anche sull’organizzazione delle festività natalizie, ma che consentirono comunque di avere allestimenti ancora oggi ricordati benevolmente dalla popolazione, alcuni dei quali anche beneficiari di finanziamenti regionali e quindi meno gravosi per le casse del Comune. Come dire, si è persa l’ennesima occasione per tacere.