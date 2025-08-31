Costano Calcio, Pantaleoni trascina i giallorossi agli ottavi di Coppa

Doppietta del bomber, Real Virtus battuta e gara sofferta

La squadra giallorossa di Costano (ASD Costano 1957) centra il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, firmando la terza vittoria consecutiva in altrettante partite e confermando un avvio di stagione da protagonista. A trascinare la formazione è stato ancora una volta Pantaleoni, autore di una doppietta che lo porta a quota quattro reti in due sole gare.

La sfida si è aperta con un buon approccio della Real Virtus, capace di costruire due occasioni interessanti con Capitini e soprattutto con Fiorucci, che ha colpito il palo. Al 18’ del primo tempo, però, un errore difensivo della retroguardia ospite ha consegnato il pallone a Pantaleoni, bravo a insaccare con freddezza la palla dell’1-0.

Nella ripresa, la partita ha preso subito una piega favorevole ai padroni di casa: dopo pochi minuti è arrivato il raddoppio, ancora con Pantaleoni che, servito da un preciso assist di Damiano Listini, ha superato Sensi con un tiro potente, mettendo in discesa il match.

La Real Virtus non si è però arresa e ha provato a riaprire la contesa. Al 57’ è stato fondamentale Bruni, protagonista di una grande parata che ha salvato il risultato. Al 75’ gli ospiti hanno trovato il gol che ha riacceso la gara: splendida azione di Kange sulla destra e cross perfetto per Capitini, che di prima intenzione ha accorciato le distanze firmando il 2-1.

Pochi minuti più tardi, al minuto 80, la Real Virtus ha avuto l’occasione per pareggiare con un calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Shongo, ma Bruni si è confermato decisivo neutralizzando la conclusione con un intervento strepitoso che ha spento le speranze avversarie.

Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro ha sancito il successo dei giallorossi che, pur soffrendo nel finale, hanno meritato l’accesso al turno successivo.

Ora l’attenzione si sposta sull’esordio in campionato: appuntamento domenica 7 settembre, in casa, contro il San Luca, con l’obiettivo di dare continuità a un percorso già ricco di soddisfazioni.

Risultato Finale:

Costano – Real Virtus 2-1

Marcatori: 18’ pt. 1’st Nicola Pantaleoni, 75’st Capitini

Formazione Costano:

Bruni, Rosati, Palmierim Amici, Caterini, Pettinelli (Cap.) Mencarelli M. ( 65’st Tacchilei), Listini D., Pantaleoni (67’st Fagotti), Buratti (83’st Vetturini), Reka ( 46’st.Listini F.)

All.Salemmi