Blanco, smarrito un cane maltese bianco a Bastia Umbra

Famiglia e volontari in cerca tra quartieri e statale 75

Il piccolo Blanco, un maltese dal manto candido di appena un anno e sette mesi, è scomparso improvvisamente a Bastia Umbra, lasciando nella preoccupazione i suoi proprietari. L’animale era stato portato fuori per i bisogni quotidiani, ma non ha fatto ritorno a casa, spingendo la famiglia a lanciare subito l’allarme e a organizzare le prime ricerche.

Le segnalazioni si sono susseguite rapidamente: alcuni residenti hanno riferito di aver avvistato il cagnolino nel quartiere Cipresso, mentre altri hanno detto di averlo notato nei pressi della direttrice della statale 75 Centrale Umbra, una zona trafficata che ha accresciuto l’ansia dei familiari.

Le ultime verifiche si sono concentrate proprio lungo la statale, all’altezza dell’area di servizio Italy On The Road, dove la famiglia ha presidiato la zona nella speranza di ritrovarlo. In quella circostanza è sopraggiunta anche una pattuglia della Polizia stradale, impegnata nei controlli serali. Gli agenti, interpellati dai proprietari, hanno però dichiarato di non aver avuto alcun riscontro.

L’appello dei familiari resta dunque aperto: chiunque dovesse incrociare Blanco, riconoscibile per il suo aspetto minuto e il pelo bianco setoso, è invitato a contattare immediatamente il numero 347 820 4107, cellulare del proprietario. Ogni dettaglio, anche minimo, può risultare determinante per riportarlo a casa.

La comunità di Bastia Umbra si sta muovendo con solidarietà, e sui social sono già circolati numerosi appelli per ampliare la rete delle ricerche. Per la famiglia si tratta di ore di forte apprensione, ma anche di speranza: il legame con Blanco è profondo e la priorità assoluta è ricondurlo al più presto al sicuro tra le mura domestiche.

Blanco ha il microcip, ma si è tolto il caollarino.