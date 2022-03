Eccellenza, San Sisto-Bastia 1-1, Russo e Stirati gli autori delle reti

di Lorenzo Capezzali

Pari e patta tra San Sisto e Bastia al termine di una gara che non ha scontentato nessuno. Russo e Stirati gli autori delle reti di un match lineare nel gioco e nell’agonismo bifronte. Per il Bastia è oro colato il pareggio a firma Silveri neo allenatore, che sta infondendo ai ragazzi dettami tecnici e tattici di ampio respiro. I conti tornano anche per il San Sisto, che continua a camminare per navigare in acque più tranquille on un campionato di eccellenza non facile da interpretare. La cronaca registra combinazione di manovre e finalizzazioni talché’ Russo porta in vantaggio i suoi. Di rimonta il lapalissiano colpo dell’1-1 del bastiolo Stirati festeggiato dai compagni per il ritrovato appeal complessivo targato Silveri.