Il Bastia 1924 raggiunge i Play off

Allo stadio Degli Esposti, Bastia 1924 e Ducato Spoleto, divise da un solo punto rispettivamente 56 – 55, si sono giocate l’accesso ai play off. Con il pareggio odierno di 0-0, il Bastia 1924 raggiunge i play off e si giocherà la possibilità di essere promosso in Eccellenza. Il Bastia 1924 chiude il campionato in quarta posizione e già da domenica prossima affronterà la terza forza del campionato: la Clitunno, formazione di Campello sul Clitunno.

Impresa difficile ma non impossibile.

Questa la classifica finale del campionato di Promozione girone B

Terni Fc 79 (Promosso in Eccellenza)

Spoleto 71

Clitunno 66

Bastia 57

Ducato 56

San Venanzo 53

Campitello 51

Vis Foligno 46

Bevagna 41

Guardea 39

Todi 38

Amc 98 37

Superga 48 31

Amerina 27

At. Bastia 26 (retrocesso in Prima categoria)

Sporting Terni 24 (retrocessa in Prima categoria)

Real Avigliano 13 (retrocessa in Prima categoria)