Le busca sonore il Bastia contro la neo promossa orvietana

Di Lorenzo Capezzali

Orvietana: le busca sonore il Bastia contro la neo promossa orvietana. Rotondo il punteggio, 4-1, una goleada che permette di salutare l’ eccellenza alla Orvietana per la serie D. Un incontro senza storia per gli ospiti bastiolo al termine della prestazione monocorde della lepre Orvietana, troppo superiore negli uomini e nel gioco. Quattro segnature per i padroni di casa che portano le firme di Greco, Nicodemo, Guazzaroni e Sciacca dopo gesti tecnici dalla media distanza contro cui il portiere bastiolo non ha potuto farci niente. Il goal bandiera dei biancorossi e’ stato segnato da Rea. La sostanza contro l’agonismo, dunque, la sintesi finale della gara, una realtà, gia’ impari prima scendere in campo tra giocate e occasioni da rete. Silveri, coach bastiolo, non puo’ che prenderne atto sembra adombrare scuse.