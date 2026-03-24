Pallavolo femminile: il Volley Academy Bastia vince e corre

Netto successo per tre a zero nella sfida regionale umbra

Bastia Umbra, 24-03-2026 – Pallavolo femminile protagonista assoluta nella serata di martedì 24 marzo 2026, con l’ottava giornata del girone di ritorno del campionato regionale di Serie C. Sul parquet di casa, le atlete del Volley Academy Bastia hanno confermato il loro eccellente stato di forma superando con un perentorio tre a zero la Nuova Pallavolo Spoleto. Il match ha evidenziato la netta superiorità tecnica e tattica della formazione locale, capace di gestire i momenti di pressione e di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. I parziali di 25-21, 25-13 e 25-14 descrivono fedelmente l’andamento di una gara che ha visto le padrone di casa dominare in ogni fondamentale.

La sfida è iniziata sotto il segno di una sostanziale parità, con le due compagini che hanno lottato punto su punto nella fase di apertura. Fino al punteggio di 12-12, le ospiti spoletine sono riuscite a contenere le offensive avversarie grazie a una difesa ordinata e a una buona correlazione muro-difesa. Tuttavia, nella seconda metà della frazione, le biancocelesti hanno alzato l’intensità del servizio, mandando in crisi la ricezione avversaria. Questo cambio di marcia ha permesso al Volley Academy Bastia di accumulare un margine di vantaggio prezioso, mantenuto con autorità fino al conclusivo 25-21 che ha sbloccato l’incontro a favore delle locali.

Nel secondo atto della gara, la differenza di valori in campo è emersa in modo ancora più marcato. Le padrone di casa hanno preso subito il largo, costringendo lo staff tecnico di Spoleto a chiamare ripetuti timeout per tentare di arginare l’emorragia di punti. Approfittando dell’ampio vantaggio, la guida tecnica bastiola ha concesso spazio a quasi tutto l’organico a disposizione, ruotando le interpreti senza però scalfire l’efficacia della manovra. Nonostante i numerosi cambi, il livello di gioco è rimasto elevatissimo, permettendo al gruppo di chiudere la frazione con un eloquente 25-13 e di portarsi agevolmente sul doppio vantaggio complessivo.

Il rientro in campo per il terzo set ha seguito fedelmente lo spartito dei precedenti. Le giovani atlete spoletine non sono riuscite a trovare le contromisure adatte per impensierire la retroguardia locale, subendo la pressione costante degli attacchi biancocelesti. Senza mai calare di concentrazione, il Volley Academy Bastia ha condotto in porto la vittoria con un netto 25-14, sigillando i tre punti e confermandosi una delle realtà più solide del panorama regionale umbro. Questo successo rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale per la volata finale del campionato, dimostrando come la coesione del gruppo e la profondità della panchina siano le armi vincenti di questa stagione agonistica.

La vittoria di oggi sottolinea la maturità raggiunta dalle giocatrici di Bastia Umbra, capaci di non sottovalutare l’avversario e di mantenere un’intensità costante per tutta la durata dell’incontro. La capacità di integrare le seconde linee senza perdere fluidità nel gioco d’attacco è un segnale incoraggiante per le prossime sfide dirette, come riporta il comunicato della Volley Academy Bastia – Antonello Polticchia.

Volley Academy Bastia: Mazzasette 17, Montacci 9, Boschetti 6, Sabatini 5, Mussini 3, Roscini , Pici (L),

Montecucco 6, Alessandretti 2, Borgnini 1n Censi, Ripi All. Di Leone Fiorella.

Volley Academy Bastia: (Bs 8, Bv 6, muri 5)