Emozioni e talento al Palio: in scena “Intimate Emotions”

Nomination ufficiali e spettacoli animano Bastia Umbra

Il Palio de San Michele entra nel vivo con la pubblicazione delle nomination ufficiali e l’atteso spettacolo serale “Intimate Emotions”, curato dalla Scuola di Circo Teatro Rataplan e dalla Compagnia Piccolo Nuovo Teatro. L’appuntamento è fissato per le ore 22 in piazza Mazzini, con ingresso libero.

La serata di ieri ha visto il Rione Sant’Angelo chiudere le sfilate della 63ª edizione con “Insert Coin”, recuperando l’esibizione rinviata martedì per maltempo. Il gesto collettivo dei ragazzi dei Rioni, che hanno collaborato per rendere agibile la piazza, ha commosso il presidente della Giuria Tecnica, Alberto Bassetti, che ha sottolineato il valore umano e la coesione emersa in un momento critico.

Il regista Paolo Emilio Landi, ospite d’onore, ha ribadito il suo legame con la manifestazione, definendola ogni volta una scoperta autentica.

Questa mattina, alla presenza del notaio Mario Biavati, si è svolta la consegna delle schede di voto alla Giuria 2025, composta da professionisti del teatro e del cinema. Il presidente dell’Ente Palio Federica Moretti, il coordinatore Claudio Fiorucci e i capitani dei quattro Rioni hanno presenziato alle operazioni.

Le nomination per il premio “Monica Petrini” vedono in lizza Aurora Panzolini (Moncioveta), Miryam Barilari (Portella), Scilla Falcinelli (San Rocco) e Marta Carloni (Sant’Angelo). Per la categoria “Stella Nascente” sono stati selezionati giovani interpreti e gruppi di bambini, mentre per il “Miglior Carro” si contendono il riconoscimento le creazioni “Temporale”, “Scivolo bambini”, “Quadri parlanti” e “Ragno”.

La mattinata è stata dedicata ai più piccoli con il Rion Mini Sport 2025, che ha trasformato piazza Mazzini in un vivace spazio di gioco e condivisione. L’iniziativa ha confermato il ruolo centrale delle nuove generazioni nella trasmissione della tradizione del Palio.

Domani, venerdì 26 settembre, si terranno “I Giochi in Piazza”, competizione tra i Rioni che sarà trasmessa in diretta streaming. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione.

Il comunicato stampa, diffuso dall’organizzazione del Palio e corredato dai crediti fotografici di FAP Foto Bastia Umbra, ha scandito i passaggi salienti di una giornata intensa, segnata da arte, partecipazione e spirito comunitario.