Torneo di pallavolo giovanile a Bastia Umbra e Assisi dal 27 al 29 dicembre

Torneo di pallavolo – Dal 27 al 29 dicembre 2024, il Torneo Nazionale “Città di Bastia Umbra e Assisi – Memorial Tomasso Sulpizi e Giorgio Giulietti” si terrà nei comuni di Bastia Umbra, Assisi, Cannara e Torgiano. L’evento, giunto alla sua 13ª edizione, vedrà partecipare squadre di pallavolo giovanile provenienti da tutta Italia, che gareggeranno nelle categorie under 14, under 16 e under 18 femminili.

Organizzato dalla Volley Academy Bastia, il torneo è riconosciuto e autorizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo. Sin dal 2009, questo appuntamento rappresenta una delle principali manifestazioni sportive per il settore giovanile a livello nazionale, richiamando ogni anno numerose squadre e atleti.

Le competizioni si svolgeranno in diversi impianti sportivi tra i comuni di Bastia Umbra, Assisi, Cannara e Torgiano, favorendo la partecipazione di atleti e appassionati. L’evento sarà una vetrina per i giovani talenti della pallavolo femminile italiana, offrendo un’opportunità di confronto tra le squadre partecipanti.

Nella scorsa edizione, hanno trionfato le squadre della Fiamma Torrese di Napoli nella categoria under 14, del Volley Silea di Treviso nella categoria under 16 e di Firenze Ovest per la categoria under 18. Quest’anno, l’organizzazione è già in pieno svolgimento e prevede un’affluenza simile, con diverse squadre iscritte e le strutture alberghiere della zona pronte ad accogliere atleti e accompagnatori.

L’evento sarà inoltre un’occasione per promuovere non solo lo sport, ma anche il territorio umbro, con la possibilità per i partecipanti di visitare le città ospitanti. Le amministrazioni comunali di Bastia Umbra, Assisi, Cannara e Torgiano stanno collaborando attivamente per garantire il buon svolgimento del torneo, mettendo a disposizione le strutture sportive e offrendo supporto logistico.

Ecco il calendario degli eventi principali:

Bastia Umbra : Torneo Under 14 – 27 dicembre 2024, ore 9:00

: Torneo Under 14 – 27 dicembre 2024, ore 9:00 Assisi : Torneo Under 16 – 28 dicembre 2024, ore 10:00

: Torneo Under 16 – 28 dicembre 2024, ore 10:00 Cannara: Torneo Under 18 – 29 dicembre 2024, ore 11:00

L’organizzazione ha ringraziato anticipatamente tutti i collaboratori e le strutture coinvolte, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i comuni partecipanti e il supporto ricevuto dalle istituzioni locali. La partecipazione di squadre da diverse regioni d’Italia contribuirà a rendere il torneo un evento di rilevanza nel panorama della pallavolo giovanile femminile, unendo sport e cultura nel cuore dell’Umbria.