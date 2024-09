Furto con Destrezza al Centro Commerciale di Bastia Umbra

Una donna è stata vittima di un furto con destrezza mentre faceva acquisti presso un noto centro commerciale di Bastia Umbra. L’incidente è avvenuto il 3 agosto 2024, intorno alle 12:09, quando la vittima si trovava nel parcheggio del centro commerciale dopo aver completato le sue commissioni.

Secondo quanto riportato, la donna aveva parcheggiato la sua auto in uno degli stalli centrali del parcheggio, vicino a un’area destinata ai carrelli della spesa. Dopo aver terminato gli acquisti, è tornata alla sua auto e ha posizionato la busta della spesa sul sedile anteriore del passeggero. Mentre stava per avviare il veicolo, è stata avvicinata da un uomo che le ha chiesto se le monete a terra fossero sue.

Distratta dalla domanda, la donna è scesa dall’auto per raccogliere le monete. Al suo ritorno, ha scoperto che la sua borsa, contenente vari oggetti di valore, era stata rubata. Tra gli oggetti sottratti vi erano le chiavi elettroniche del veicolo, due portafogli con una somma di denaro in contanti, e un dispositivo elettronico per l’allarme dello studio medico dove lavora.

La vittima ha immediatamente contattato il marito, il quale ha verificato che erano stati effettuati tentativi di prelievo con la sua carta bancomat. I tentativi sono stati registrati alle 12:30, 12:33 e 12:35, con esito negativo per il primo e il terzo tentativo, mentre il secondo tentativo è andato a buon fine.

La donna ha poi sporto denuncia presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi, fornendo una descrizione dettagliata dell’accaduto e degli oggetti rubati. Le autorità hanno avviato un’indagine per identificare il responsabile del furto e recuperare gli oggetti sottratti.

Questo episodio mette in luce l’importanza di rimanere vigili e attenti, soprattutto in luoghi affollati come i centri commerciali. Le forze dell’ordine raccomandano di non lasciare mai oggetti di valore incustoditi e di essere sempre consapevoli dell’ambiente circostante.

Le indagini sono ancora in corso e le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza della comunità e prevenire ulteriori episodi di questo genere.