Sandro Mammoli si candida a fianco di Luca Fiorucci, le prime dichiarazioni

“Sono molto contento di far parte della squadra allestita da Luca Fiorucci per questa tornata elettorale. E’ un personaggio che vuole provare a ridare lustro al nostro calcio dilettantistico, sono favorevole al cambiamento e non capisco onestamente cosa abbiano da temere tanti presidenti, di cosa hanno paura?”, sono le parole di Sandro Mammoli, presidente del Bastia Calcio che scende in campo nella tenzone elettorale per la poltrona di presidente della Lega calcio dilettanti dell’Umbria, a fianco di Luca Fiorucci.

«Questo è il momento giusto – è riportato in una nota -, e non c’è più da attendere: se vogliamo rinnovare il nostro movimento i presidenti devono revocare la designazione fatta a favore di Repace e darla invece a Fiorucci che rappresenta una forte ventata di novità. Io lo sostengo con forza, perché mi piace il suo programma, è incisivo, innovatore e soprattutto darà spazio di esprimersi a tutte le società. Non dobbiamo perdere questa occasione per svoltare, per ridare trasparenza al nostro amato sport. Diamo la possibilità ad un altro candidato di presentarsi in assemblea, dimostriamoci tutti davvero democratici».

Luca Fiorucci, dal canto suo dice: “Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che il nostro ottavo consigliere candidato è Sandro Mammoli, presidente del Bastia calcio. Un personaggio trasparente, competente, passionale, un dirigente sportivo che darà sicuramente una grandissima mano alla rinascita del calcio umbro”.

