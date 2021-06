Sportful Dolomiti Race, 33° posto di categoria per il bastiolo Ivan Rossi

Sportful Dolomiti Race, 33° posto di categoria per il bastiolo Ivan Rossi del Velo Club Assisi – Bastia Con partenza e arrivo a Feltre si è corsa una delle regine delle GF europee: con 200 km e circa 5000 metri di dislivello positivo si contende la palma di GF più dura con la sorella Ötzaler.

Nonostante il forte caldo, il bastiolo Ivan Rossi del Velo Club Assisi Bastia è riuscito nell’ardua impresa di percorrere gli oltre 200 km in poco meno di 8 ore alla media di 25 km/h della Sportful Dolomiti Race. Tempo che è valso la 197° posizione assoluta e 33° di categoria.

“Nel 2019 c’erano tre chilometri in più e feci 8h e 54’ – ha commentato Rossi -, quest’anno ho abbassato di un’ora con 7h e 56’. E’ sicuramente la gara più dura d’Europa con meno strada ma più dislivello. È stata la competizione lunga ad essersi svolta in presenza di quest’anno”.

Molti passi da scalare tra cui il temibile Manghen e il durissimo Rolle. Ai nastri di partenza tutti i big del ciclismo amatoriale italiano.

Tra gli oltre 1000 partecipanti a rappresentare l’Umbria oltre a Rossi anche Luigi Mencarelli e Piero Ambrogi. Ottimo debutto alla Sportful per Ambrogi che è riuscito a chiudere la gara con il tempo di 8 ore e 38 minuti in 49° posizione di categoria. Buona gara anche per l’ultra maratoneta (ciclistico) Luigi Mencarelli che ha portato bene a conclusione la Gran Fondo in 9 ore e 28 minuti.

Rosita Brufani