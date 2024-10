Stagione 2024/25 di Ginnastica Ritmica: Inizio Entusiasmante

Stagione 2024/25 di Ginnastica – La Gymnica Bastia si appresta ad affrontare la stagione sportiva 2024/25 con entusiasmo e aspettative elevate, dopo il successo ottenuto a Giugno durante le Finali Nazionali Silver a Rimini. Le atlete della società hanno conseguito risultati notevoli, tra cui una medaglia d’ARGENTO nell’Insieme Allieve LB con le ginnaste Giorgia Santoni, Chiara Marcolini, Linda Vicenzi, Elena Ricciarli e Penelope Aisa. In aggiunta, la ginnasta Ambra Andronico ha portato a casa una medaglia di BRONZO nella categoria Individualista LC.

Per il nuovo anno, le atlete agoniste sono pronte a dimostrare i progressi acquisiti in vista delle prossime competizioni, sia a livello regionale che nazionale. Le richieste di iscrizione al settore di promozione sportiva della Gymnica Bastia sono in aumento, dimostrando un interesse crescente tra le giovani aspiranti ginnaste a partire dall’età di quattro anni. La società, infatti, si distingue per la qualità e la preparazione dei propri tecnici federali, coordinati con impegno per garantire un ambiente di apprendimento stimolante e positivo.

Oltre ai successi in competizione, la Gymnica Bastia si concentra anche sullo sviluppo personale delle giovani atlete. L’approccio psico-sociale adottato dal team di allenatori mira a creare un’atmosfera di sostegno, dove le ragazze possono sviluppare non solo le loro abilità tecniche, ma anche la fiducia in se stesse e la capacità di affrontare le sfide. Questo metodo contribuisce a formare atlete complete, pronte a rappresentare la società ai massimi livelli.

Il programma della Gymnica Bastia per la stagione 2024/25 prevede una serie di eventi significativi, sia per le atlete già affermate che per le neofite. La preparazione atletica e l’impegno nelle competizioni saranno centrali per il percorso di crescita delle ginnaste. Le aspettative sono alte, e il supporto della comunità locale gioca un ruolo fondamentale nel motivare le atlete e nel creare un forte senso di appartenenza.

Con un anno pieno di opportunità all’orizzonte, la Gymnica Bastia è pronta a scrivere nuove pagine di successo nella ginnastica ritmica, continuando a lavorare con passione e dedizione per raggiungere obiettivi ambiziosi.