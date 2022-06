Un ritorno per il portiere classe 2000 Michele De Vincenzi al Bastia Calcio

Un ritorno per il portiere classe 2000 Michele De Vincenzi dopo la stagione 2019-20 in Serie D con i colori biancorossi. Tra le altre ha vestito le maglie di Pievese, Castiglione del Lago in Eccellenza. De Vincenzi è cresciuto nel vivaio del San Sisto per poi approdare nelle giovanili del Gubbio. Bentornato Michele e in bocca al lupo!!! #forzabastia #noisiamoilbastia