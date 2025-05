Distribuita ai cittadini una nuova shield card protettiva

Custodia anti-smagnetizzazione – Il Comune di Bastia Umbra introduce una novità dedicata ai cittadini che si rivolgono agli sportelli dell’anagrafe per ottenere la Carta d’Identità Elettronica. Da oggi, contestualmente alla richiesta della CIE, viene consegnata gratuitamente una nuova shield card personalizzata.

Si tratta di una custodia studiata per contenere e proteggere la carta d’identità elettronica e altri documenti in formato card. È realizzata con un materiale composito composto da cartoncino triplo accoppiato con uno strato di alluminio. Tale composizione garantisce una schermatura efficace del microchip presente nella CIE, contribuendo a prevenire malfunzionamenti legati a fenomeni di smagnetizzazione.

Le dimensioni ridotte e la flessibilità rendono la shield card compatibile con il formato portafoglio, assicurando così comodità e praticità d’uso. Il materiale impiegato offre inoltre un’elevata resistenza all’usura, agli sfregamenti e all’umidità, grazie alla presenza di una plastificazione esterna che ne rafforza la durata.

Dal punto di vista estetico e simbolico, la nuova custodia si distingue per la presenza dell’immagine della Rocca Baglionesca, uno dei principali riferimenti architettonici e culturali del territorio bastiolo. Il Comune ha voluto abbinare la funzionalità dell’oggetto alla valorizzazione del patrimonio locale, contribuendo a diffondere l’identità visiva della città anche attraverso piccoli strumenti di uso quotidiano.

Sul retro della shield card sono stampate informazioni essenziali riguardo l’utilizzo della CIE, comprese le istruzioni per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. È inoltre presente un QR Code che rimanda all’App CieID, applicazione ufficiale attraverso cui è possibile identificarsi online e fruire dei servizi pubblici in rete in modalità sicura.

Custodia anti-smagnetizzazione per la CIE a Bastia

L’iniziativa, curata direttamente dall’Ufficio Anagrafe comunale, si inserisce all’interno di un piano di attenzione orientato alla semplificazione e al miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini. La distribuzione della custodia rappresenta un gesto concreto volto a rafforzare la tutela dei documenti elettronici e al contempo a favorire un rapporto più diretto tra amministrazione e residenti.

Oltre alla protezione fisica, la shield card si configura come uno strumento educativo, fornendo istruzioni chiare e accessibili sull’uso corretto della CIE in ambito digitale. La scelta di inserire un collegamento diretto all’applicazione ufficiale consente anche ai meno esperti di comprendere e avviare le procedure necessarie per accedere in autonomia ai portali della Pubblica Amministrazione.

La consegna della custodia avviene senza costi aggiuntivi al momento del rilascio della carta d’identità elettronica, rientrando nei servizi ordinari offerti dallo sportello. Si tratta quindi di un piccolo intervento, ma significativo sul piano della qualità percepita da parte dell’utenza.

Il Comune di Bastia Umbra conferma, attraverso questo progetto, l’attenzione ai dettagli nella gestione dei servizi demografici. In un contesto in cui i documenti elettronici sono sempre più centrali per l’accesso ai diritti e alle funzioni civiche, la tutela del supporto fisico diventa un elemento essenziale. La shield card non rappresenta soltanto un accessorio, ma si configura come un’estensione della carta stessa, con funzioni protettive e informative integrate.

La scelta di una grafica identitaria, legata a un simbolo riconoscibile della città, mira anche a rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Ogni cittadino che riceve la shield card porta con sé un elemento rappresentativo del proprio Comune, contribuendo così anche alla promozione visiva del patrimonio locale.

Il progetto rientra in una strategia più ampia di innovazione dei servizi comunali, basata su strumenti semplici ma funzionali, capaci di migliorare l’esperienza dei cittadini e di rafforzare il legame tra popolazione e istituzioni.

Bastia Umbra si inserisce così tra i Comuni che sperimentano nuove modalità di dialogo con la cittadinanza attraverso l’introduzione di soluzioni pratiche e a basso impatto economico. La shield card per la CIE è un esempio concreto di come un’amministrazione locale possa coniugare efficienza, tutela e valorizzazione culturale in un singolo oggetto di uso quotidiano.