Bastia Umbra Natale 2020, una città sempre più a misura di bambino

Parte oggi l’iniziativa della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra “Un libro per Natale”.

Sotto l’albero di Piazza Mazzini infatti la Biblioteca regala libri, per tenere vivo lo spirito natalizio e coltivare l’educazione alla lettura anche in questo particolare momento.

L’iniziativa, che si svolgerà tutti i sabati di dicembre, è rivolta a chiunque, adulti e bambini, che troveranno sotto gli alberi della Piazza piccole cassettine natalizie in cui sarà possibile scegliere un libro da prendere.

Numerose sono le iniziative natalizie promosse dalla Biblioteca, come il Punto Prestito presso la sede della Protezione Civile, ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30, le Storie di Natale della domenica e le letture rivolte alle squadre di calcio della città. Iniziative tutte che hanno riscosso già dai primi giorni un grande apprezzamento di grandi e piccini.

Questo ci spinge a continuare in questa direzione, promuovendo sempre di più la lettura e i benefici ad essa legati.

L’obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, per il prossimo futuro, è quello che la città diventi sempre più a misura dei bambini, perché ogni bambino ha diritto a coltivare i propri sogni e avere la possibilità di realizzarli. Ha diritto ad essere felice e trovare negli adulti ogni forma di aiuto per allontanare la tristezza, la sfiducia e la rabbia, per vivere la propria infanzia serenamente e proiettarsi nel futuro, perché un bambino felice, domani sarà un adulto migliore.

Questo è l’augurio più bello per la nostra città.