Covid Bastia Umbra, il numero dei casi è sceso notevolmente

A Bastia Umbra il numero dei positivi al Covid-19 è sceso notevolmente, l’ultimo aggiornamento sul portale regionale della Protezione Civile registra 77 casi. In parallelo sono aumentati in maniera esponenziale i guariti, 900. Dati confortanti, che ci permettono di accogliere le festività imminenti con un accenno di serenità e che nel contempo sono un forte segnale a proseguire sulla strada dell’attenzione alle regole e alle norme di sicurezza emanate dagli Enti preposti.

Il Sindaco Paola Lungarotti: “Rispettiamo i comportamenti imposti dalla Zona Rossa, è un dono che possiamo fare in un Natale diverso come è questo che ci accingiamo a vivere, dove il dono più bello è proprio il sacrificio che tutti noi possiamo fare di rispettare le regole, per la nostra salute e per quella dei nostri cari. A Natale doniamo questo “sacrificio”, perché sta dando evidenti risultati e siamo memori di aver visto nei mesi appena trascorsi crescere enormemente la curva dei contagi e ci siamo sentiti spaventati, abbiamo provato emozioni negative che speriamo di non dover ripercorrere. Con l’occasione l’augurio che sento di fare alla nostra Comunità è quello di poter vivere le festività natalizie nel segno della Luce e della Speranza”.