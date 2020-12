Covid Bastia, nuovi guariti, ma ci vuole buon senso e responsabilità

“Quello che dobbiamo e possiamo fare per far scendere ancora di più la curva dei contagi sul nostro territorio comunale è richiamare la massima attenzione su regole e accorgimenti per scongiurare il dilagare del virus.

I guariti sono 862, gli attualmente positivi 136. Oltre alle misure precauzionali, l’uso della mascherina e la distanza sociale, oltre all’igiene delle mani, dobbiamo muoverci con il buon senso e forte senso di responsabilità.

Ogni nostro atteggiamento può avere conseguenze imprevedibili e gravi verso gli altri. Una nonnina qualche giorno fa ci ha lasciato. La nostra vicinanza con il cuore a lei e ai suoi cari da tutta l’Amministrazione. E’ importante non dimenticare, non per creare paure ma per rispetto di chi non c’è più.

Il rispetto delle regole è rispetto individuale e collettivo. E’ l’unico modo per proteggere noi stessi e gli altri, proteggiamo i nonni, i malati, le persone più a rischio come dovere verso tutta la comunità”. Lo dichiara il sindaco di bastia Umbra, Paola Lungarotti.