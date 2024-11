La Terra dei Mercanti: torna il vintage a Umbriafiere

La Terra dei Mercanti – La Terra dei Mercanti, evento dedicato al vintage e al collezionismo, torna questo fine settimana a Umbriafiere di Bastia Umbra. Sabato 23 novembre (dalle 9:30 alle 19:30) e domenica 24 novembre (dalle 9:00 alle 19:00), il polo fieristico umbro ospiterà l’undicesima edizione della mostra mercato che celebra il fascino del passato con oltre 250 espositori provenienti da tutta Italia. L’appuntamento è un must per gli appassionati di modernariato, antichità e collezionismo.

L’edizione di quest’anno offrirà ai visitatori un viaggio nel tempo, esplorando diverse epoche attraverso il design e gli oggetti che ne hanno segnato la storia. Dallo stile ottocentesco ai lussuosi anni ’20, dai dinamici anni ’50 al rockabilly, fino agli psichedelici anni ’60 e alla disco fever degli anni ’70, senza dimenticare gli anni ’80, dal gusto retro-futurista. Un’occasione unica per ammirare pezzi da collezione e arredamenti che raccontano storie di un passato recente.

Gli espositori proporranno una vasta gamma di articoli, tra cui mobili e complementi d’arredo che spaziano dal fine ‘800 fino ai primi del ‘900, e oggetti di modernariato che raccontano il XX secolo, come jukebox, sedie da barbiere, tavoli in formica e frigoriferi Coca Cola. Non mancheranno anche collezioni tematiche, tra cui oggetti militari, vinili, fumetti, orologi Swatch e Rolex, giocattoli vintage e monete. Una sezione della fiera sarà dedicata al modellismo dinamico, con una stazione ferroviaria di 300 mq che ricostruisce in dettaglio treni d’epoca, ideale per gli appassionati di ferromodellismo.

Inoltre, per la prima volta in questa edizione, sarà presente Ada Egidio, famosa per il programma televisivo Cash or Trash trasmesso su Nove, con una selezione dei suoi prodotti vintage. L’esperta di oggetti d’epoca porterà alcuni dei suoi pezzi più pregiati, offrendo al pubblico un’esperienza di acquisto unica.

L’area dedicata all’abbigliamento vintage vedrà una vasta selezione di capi, borse, occhiali da sole e altri accessori che ripercorrono le mode del XX secolo, con focus sui decenni più iconici, come gli anni ‘20, ‘30, ‘40, ‘50, ‘60, ‘70 e ‘80. Gli appassionati di moda potranno trovare capi difficili da reperire, tra cui i mitici capi d’epoca e accessori retrò, ma anche bottiglie Coca Cola e altri oggetti da collezione, che non solo richiamano lo stile, ma anche il gusto e l’innovazione delle epoche passate.

Con il ritorno dei libri antichi, delle carte geografiche e delle stampe, la fiera si conferma come un appuntamento imperdibile anche per chi è appassionato di cartaceo antico. L’area dedicata agli espositori specializzati in queste categorie avrà pezzi rari e storici che soddisferanno i collezionisti più esperti.