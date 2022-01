Giornata della memoria programma manifestazioni

Chiama o scrivi in redazione

Giornata della Memoria, il programma delle manifestazioni “per non dimenticare”

“L’intenzione è quella di coinvolgere la comunità e tutte le scuole Primarie e Secondarie, inferiori e superiori, del territorio. Invitiamo la cittadinanza a partecipare alle iniziative di confronto e di sensibilizzazione su tematiche importanti che si identificano con azioni altamente formative per riflettere sui risvolti culturali, sociali e storici legati alla Shoah.

In particolare, come Assessorati alla Cultura e alle Politiche scolastiche è stato costruito un interessante programma progettato nell’ambito del Tavolo Comunale per le Pari Opportunità con il coinvolgimento delle rappresentanti del mondo della scuola e da realizzarsi con la Biblioteca Comunale”. (Sindaco Paola Lungarotti – Cultura e Assessore Daniela Brunelli – Politiche scolastiche, pari opportunità e sociali).

Fonte: Comune di Bastia Umbra

In particolare, per l’iniziativa “Una Stella senza cielo”, consistente nella composizione di una dedica in poesia o prosa o anche di poesie musicate per la Shoah, si invita chi volesse partecipare ad inviare le proprie opere alla Biblioteca Comunale di Bastia Umbra entro il 23 gennaio 2022, saranno poi pubblicate sui canali social istituzionali. L’iniziativa è rivolta alle Scuole e a tutta la cittadinanza.

Contatti: bibliotecabastia@sistemamuseo.it – 075 8005325

L’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura, intende commemorare l’anniversario della “Giornata della Memoria” Anno 2022 ( istituita formalmente con Legge 20 luglio 2000, n.211) con una serie di eventi che ripropongano all’attenzione del pubblico la tragicità di episodi legati alla persecuzione e deportazione degli ebrei nel periodo della seconda guerra mondiale, eventi che hanno segnato la nostra storia recente, con la finalità di contribuire a potenziare la sensibilità nei temi della civiltà, dell’umanità e della democrazia in forma intergenerazionale, ma con particolare attenzione all’età evolutiva in ambito scolastico, nel massimo rispetto delle normative di contrasto alla pandemia in corso.

Stante la situazione emergenziale in atto, si è ritenuto di commemorare proponendo eventi in modalità web, nei giorni dal 24 gennaio al 5 febbraio 2022, coinvolgendo sia le scuole del territorio che l’intera cittadinanza in collaborazione con il Settore Scolastico e Servizi alla persona, la Biblioteca Comunale e il mondo associazionistico.

Il Programma della Giornata della Memoria a Bastia Umbra

Eventi dedicati alle scuole:

“Leggere la Memoria per illuminare il presente” – Letture online dedicate alle Scuole della città

