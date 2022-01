Chiama o scrivi in redazione

Bastia Calcio 1924, altra soddisfazione per il settore giovanile biancorosso

Alessandro Tacchilei, cresciuto nel Settore Giovanile del Bastia Calcio 1924, approda alla U. S. Triestina per questa seconda parte di stagione.

Fonte Ufficio Stampa

Tacchilei, attaccante che svaria su tutto il fronte offensivo, è un classe 2004.

In questa prima fase della stagione, con la Juniores del Bastia Calcio di Mister Regnetti, ha realizzato ben 8 gol nel girone di andata ed è stato più volte convocato da Mister Caporali per le partite della Prima Squadra a cui era aggregato in pianta stabile.

In bocca al lupo Alessandro!!!