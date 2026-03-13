Illuminazione pubblica a Ospedalicchio, interventi manutenzione straordinaria

Illuminazione pubblica a Ospedalicchio: sopralluoghi tecnici e interventi straordinari in programma In queste settimane alcune aree del centro storico di Ospedalicchio e diverse vie limitrofe sono state interessate da disservizi legati al funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica. Nonostante i diversi interventi tampone effettuati negli ultimi giorni, il problema non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che questa situazione sta causando ai residenti e ha già attivato tutte le verifiche necessarie per individuare l’origine delle criticità. Da lunedì sono previsti sopralluoghi e interventi straordinari finalizzati alla sostituzione delle parti dell’impianto ammalorate.

Nel frattempo, a partire da questa mattina continueranno gli interventi tampone per limitare il più possibile i disagi nelle zone interessate.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla pazienza e alla collaborazione, assicurando che la situazione è costantemente monitorata dai tecnici e che si sta lavorando per arrivare nel più breve tempo possibile alla soluzione definitiva, compatibilmente con le tempistiche tecniche necessarie per l’intervento.