Illuminazione pubblica a Ospedalicchio, interventi manutenzione straordinaria

13 Marzo 2026 Ospedalicchio, Ultime notizie

Illuminazione pubblica a Ospedalicchio, interventi manutenzione straordinaria

Illuminazione pubblica a Ospedalicchio: sopralluoghi tecnici e interventi straordinari in programma In queste settimane alcune aree del centro storico di Ospedalicchio e diverse vie limitrofe sono state interessate da disservizi legati al funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica. Nonostante i diversi interventi tampone effettuati negli ultimi giorni, il problema non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che questa situazione sta causando ai residenti e ha già attivato tutte le verifiche necessarie per individuare l’origine delle criticità. Da lunedì sono previsti sopralluoghi e interventi straordinari finalizzati alla sostituzione delle parti dell’impianto ammalorate.

Nel frattempo, a partire da questa mattina continueranno gli interventi tampone per limitare il più possibile i disagi nelle zone interessate.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla pazienza e alla collaborazione, assicurando che la situazione è costantemente monitorata dai tecnici e che si sta lavorando per arrivare nel più breve tempo possibile alla soluzione definitiva, compatibilmente con le tempistiche tecniche necessarie per l’intervento.

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