Sconto residenti Bastia Umbra ad Agriumbria 2026

Agriumbria 2026: sconto residenti per i cittadini e le cittadine di Bastia Umbra
In occasione della 57ª edizione di Agriumbria, l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, in collaborazione con Umbria Fiere S.p.A., rinnova anche per quest’anno l’iniziativa dedicata ai residenti del Comune, che potranno accedere alla manifestazione con biglietto ridotto al prezzo di 6 euro, anziché 12 euro del biglietto intero.
Per ottenere lo sconto, i cittadini dovranno recarsi presso il “Teatrino” di Piazza Mazzini, da giovedì 26 a domenica 29 marzo 2026, portando con sé un documento d’identità che attesti la residenza nel Comune di Bastia Umbra.
Presso il punto informativo sarà infatti possibile ricevere un codice univoco, da inserire al momento dell’acquisto del biglietto sul sito ufficiale della manifestazione:
https://biglietti.agriumbria.eu/
Il personale di Agriumbria sarà presente al Teatrino con i seguenti orari:
- Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00
- Domenica 29 dalle ore 10:00 alle 12:00
L’iniziativa rappresenta un’opportunità per i cittadini e le cittadine di Bastia Umbra di partecipare alla manifestazione a condizioni agevolate e di vivere da protagonisti uno degli appuntamenti più importanti dedicati all’agricoltura, alla zootecnia e all’agroalimentare del Centro Italia.
La 57ª edizione di Agriumbria si svolgerà presso il Centro Fieristico Umbria Fiere nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 dalle 9:00 alle 19:00.
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