Sconto residenti Bastia Umbra ad Agriumbria 2026

Castelli (CDCNPA) “Raccolta e riciclo batterie una leva industriale strategica” MILANO (ITALPRESS) – “Negli ultimi anni il sistema ha mostrato segnali di crescita, ma la distanza dagli obiettivi europei resta davvero significativa, soprattutto per le batterie portatili. Nel 2025 abbiamo intercettato più o meno il 30% di quelle immesse sul mercato, ma il nuovo target europeo è del 73% entro il 2030, siamo ancora lontani”. […]

Carburanti, Urso “Taglio accise 2022 inefficace e troppo costoso” Secondo quanto si apprende, lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel corso della riunione della commissione Allerta rapida in corso al Mimit

Morto Bruno Contrada, ex 007 tra processi e polemiche sulla mafia PALERMO (ITALPRESS) – E’ morto a 94 anni Bruno Contrada, ex funzionario di polizia e dirigente dei servizi segreti italiani, figura controversa della storia giudiziaria e istituzionale del Paese, il cui nome per decenni è rimasto legato alle indagini sui rapporti tra apparati dello Stato e criminalità organizzata. Nato a Napoli il 2 settembre 1931, […]

Trump “L’Iran ha ucciso innocenti per anni, ora onore ucciderli io” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo, eppure, se leggeste il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo. La Marina iraniana è stata annientata, la loro aeronautica non esiste più, missili, droni e tutto il resto vengono decimati e i […]

Gli Heat di Fontecchio atterrano i Bucks, Doncic ne fa 51 a Chicago Settima vittoria consecutiva per i Miami Heat, che nella notte italiana della regular-season di Nbasuperano i Milwaukee Bucks per 112-105

Iran, Crosetto “Non è la nostra guerra, su Hormus l’Ue agisca unita” ROMA (ITALPRESS) – “Esiste il 95% di temi su cui maggioranza e opposizione possono scontrarsi, ma questo no. Questo riguarda tutti gli italiani e dovrebbe essere materia sulla quale non si battibecca per interessi di bottega ma ci si siede a un tavolo e si ragiona insieme. Io mi aspetto che lo faranno. Ci sono […]

Rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1 Dopo il vantaggio polacco con Brunes la squadra di Vanoli ribalta il risultato con il rigore di Gudmundsson al 93°

Sinner in semifinale a Indian Wells, Tien ko in due set Il numero 2 del mondo si e' imposto 6-1, 6-2 e affrontera' Zverev per un posto in finale

Medio Oriente, Salvini “Riflettere su ragazzi in missione, serve cautela” ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo in guerra contro nessuno. Non siamo in guerra contro la Russia nè contro l’Iran. Siamo parte di un’alleanza dei Paesi democratici e occidentali, ma i nostri soldati non sono in Iraq o in Libano per fare la guerra ma per difendere la popolazione. Bisogna fare una riflessione su quanto sia […]