Interventi urgenti richiesti per via Cina a Bastia Umbra

Bastia Umbra si trova a fare i conti con gravi problematiche lungo via Cina, dove si segnalano frequenti perdite d’acqua e buche nel manto stradale. A richiamare l’attenzione su queste criticità sono i consiglieri di Civica per Bastia, Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, che hanno recentemente presentato una mozione per chiedere un intervento di manutenzione straordinaria.

La situazione in via Cina è peggiorata nel tempo, con le tubature dell’acqua che subiscono rotture frequenti, causando allagamenti e danni al manto stradale. La presenza di buche nell’asfalto ha ulteriormente aggravato la situazione, rendendo la strada difficilmente percorribile e dando origine alla fuoriuscita di grossi ratti. Questi problemi sono stati segnalati dai residenti già all’inizio di giugno, quando avevano presentato una sottoscrizione di firme per denunciare il grave stato di dissesto della strada.

La situazione è peggiorata a causa del passaggio di mezzi pesanti legati alla costruzione di un nuovo edificio in via Gramsci, che ha ulteriormente danneggiato l’asfalto e intensificato i problemi esistenti. La situazione di disagio per i residenti è quindi diventata insostenibile, con la necessità di un intervento immediato per risolvere le problematiche strutturali della strada.

Con la mozione, i consiglieri di Civica per Bastia chiedono all’amministrazione comunale di intervenire senza indugi per effettuare le necessarie riparazioni e garantire la sicurezza e la vivibilità della strada. Il loro appello mira a sollecitare un’azione rapida per risolvere le problematiche di via Cina e migliorare le condizioni di viabilità e igiene pubblica nella zona.

La mozione dei consiglieri, che sottolinea la gravità della situazione e la necessità di interventi urgenti, rappresenta un passo fondamentale per affrontare e risolvere i problemi che affliggono via Cina. L’amministrazione comunale è ora chiamata a prendere in considerazione la richiesta e a pianificare le azioni necessarie per riportare la situazione alla normalità.