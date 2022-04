Iscrizioni nidi d’infanzia Piccolo Mondo e L’Albero degli Gnomi, pubblicato avviso

Si rende noto che dal 15 aprile al 14 giugno 2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali Piccolo Mondo e L’Albero degli Gnomi per l’anno educativo 2022/2023.

La domanda dovrà essere presentata accedendo con SPID e/o CIE al servizio dedicato del sito istituzionale – ISTANZE ONLINE o cliccando al seguente Link: https://www.comune.bastia.pg.it/zf/index.php/suap/informazioni/informazioni-attivita/tipo/20/id/118

In via residuale la domanda dovrà essere stampata e compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità potrà essere presentata all’ Ufficio Protocollo del Comune di Bastia Umbra entro e non oltre le ore 12,00 del 14 Giugno 2022.

Per ogni informazione o chiarimento inerente al presente avviso rivolgersi al Comune di Bastia Umbra – Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche, ubicato in P.zza Umberto I, nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Tel. 075 8018298 – 284 – 335 – 220.

Il Servizio è rivolto a bambine/bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che risultino residenti anagraficamente nel Comune di Bastia Umbra. L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di inserire anche bambine/i residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 3 una volta esaurite le graduatorie dei residenti nel Comune di Bastia Umbra. Le/i bambine/i iscritte/i e frequentanti il nido d’infanzia nell’anno educativo precedente vengono ammessi di diritto al servizio, fermo restando l’obbligo per il genitore o il tutore legale di presentare la domanda di riconferma nel periodo indicato dal Settore

Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche, utilizzando l’apposito modulo. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’accesso al nido d’infanzia è garantito alle/ai bambine/i diversamente abili e/o con disagio psico-fisico. La frequenza al nido d’infanzia è subordinata al pagamento mensile di una retta differenziata secondo il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità e la fascia oraria di fruizione del servizio prescelta.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Alla domanda potrà essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità; in caso di mancata presentazione, nella stesura della graduatoria, non verrà attribuito alcun punteggio relativo al valore ISEE. Se la domanda non è firmata di fronte al dipendente addetto alla ricezione, la stessa dovrà essere consegnata con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

GRADUATORIE E AMMISSIONI

Ad ogni domanda d’iscrizione verrà attribuito, previa istruttoria del servizio comunale competente, un punteggio tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 5 del vigente Regolamento per il funzionamento dei nidi d’infanzia comunali. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica nei giorni successivi alla scadenza dell’avviso e pubblicata sul sito web del Comune per 20 giorni, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi. A seguito dell’esito dell’esame degli eventuali ricorsi, si provvede a formulare la graduatoria denitiva per l’ammissione delle/dei bambine/i ai nidi d’infanzia, che sarà valida sino al termine dell’anno educativo cui si riferisce o fino ad esaurimento. Per quanto non contemplato dal presente avviso si rimanda al vigente Regolamento per il

funzionamento dei nidi d’infanzia comunali.